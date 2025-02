Thunderbolts*, il trailer del Super Bowl svela la minaccia da affrontare e anticipa il destino di un personaggio

News Cinema

Il nuovo trailer condiviso in occasione del Super Bowl ha mostrato la vera minaccia che dovranno fronteggiare i Thunderbolts e suggerito che un membro del team potrebbe non sopravvivere.

Valentina Allegra de Fontaine chiarisce sin da subito che i Thunderbolts* non sono gli Avengers, ma nessuno dei Vendicatori è in arrivo per salvare l’umanità da una nuova minaccia. Il nuovo trailer di Thunderbolts* condiviso in occasione del Super Bowl ha riacceso l’entusiasmo nei confronti di un team di possibili eroi dalla morale discutibile in arrivo nei cinema italiani il 30 aprile 2025. Nuovo capitolo Marvel, Thunderbolts* segue un gruppo di disadattati che tenta una missione ad alto rischio non esattamente precisata per redimersi dalle azioni passate. Alcuni membri della squadra, però, manifestano qualche dubbio. Yelena (Florence Pugh), ad esempio, ad un certo punto getta la spugna, ritenendosi non all’altezza del compito.

Thunderbolts*, il trailer al Super Bowl mostra le vulnerabilità degli antieroi Marvel

Yelena Belova ha un passato da Vedova Nera. Sorella di Natasha Romanoff, si ritrova coinvolta in una missione ad alto rischio per volere di Bucky Barnes (Sebastian Stan). Come mostrato nel nuovo trailer diffuso al Super Bowl, pare che sia stato proprio Soldato d’Inverno a motivare gli antieroi. Bucky, amico stretto di Captain America e vicinissimo ai Vendicatori, ha richiesto il supporto di guerrieri dalla dubbia morale nella speranza di redenzione? La stessa Yelena manifesta il suo scetticismo ammettendo di aver commesso cattive azioni: “Operazioni segrete, rapine a lavoratori governativi, omicidi su commissione”. Come può, dunque, un gruppo del genere salvare il mondo?