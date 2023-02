Thunderbolts, Bucky Barnes guiderà il team degli anti eroi del MCU

News Cinema

Kevin Feige ha rivelato che il leader dei Thunderbolts, prossimo film del MCU, sarà guidato dal Soldato d'Inverno, alias Bucky Barnes.

Con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita oggi 15 febbraio al cinema, inizia ufficialmente la Fase 5 del MCU. Kevin Feige, CEO dei Marvel Studios ha rivelato a Entertainment Weekly cosa possiamo aspettarci per il futuro dell'immenso multiverso che è stato messo in piedi e quali sorprese ci riserverà. Tra i prossimi titoli su cui i fan sono più curiosi, c'è sicuramente Thunderbolts, che vedrà per la prima volta sul grande schermo un team di anti eroi targato Marvel.

Thunderbolts - il leader del team sarà Bucky Barnes

Nella sua intervista a EW, Feige ha condiviso alcuni dettagli sulla pellicola dedicata ai Thunderbolts, rivelando che sarà Bucky Barnes, alias Soldato d'Inverno, a guidare il team. Sul ritorno di alcuni dei personaggi che appariranno nel film, Feige ha rivelato:

"Quello che è divertente su di loro, e lo avevo già anticipato durante il D23, è che loro sono a malapena degli eroi. Nessuno di loro si considera tale. Non quando il tuo leader è Bucky Barnes, e questo è tutto quello che vi occorre sapere. Ma, ancora, questo è anche merito dello straordinario lavoro che ha fatto la direttrice dei casting, Sarah Finn. Avrete David Harbour e Florence Pugh e tutto queste persone che sono al meglio della loro forma e sono esplosivi in tutto ciò che fanno. Sono già stati presentati e hanno un ruolo ben preciso nel MCU. E noi dobbiamo solo costruire il film intorno a loro."

Al momento le riprese non sono ancora iniziate, ma - ha assicurato Feige - cominceranno a breve, così come quelle di un altro progetto rimasto a lungo in cantiere: Blade con Mahershala Ali, le cui riprese inizieranno in estate ad Atlanta. Le dichiarazioni del CEO rendono effettivo il ruolo di Bucky Barnes come leader di un gruppo per la prima volta dalla sua prima apparizione in Captain America: il primo Vendicatore. Quanto al suo interprete, Sebastian Stan, l'attore ha rivelato che al momento non ha ancora letto il copione del film, probabilmente ancora in fase di scrittura.

Thunderbolts è stato annunciato per la prima volta l'anno scorso al San Diego Comic-Con ed è ufficialmente considerato un sequel di Black Widow, sarà diretto da Jake Schereier e la sceneggiatura è di Eric Pearson. Oltre al Soldato d'Inverno e ai già citati Harbour e Pugh, rivedremo U.S Agent (Wyatt Russell), Ghost (Olga Kurylenko) e la nuova aggiunta al cast, l'attrice della serie The Bear, Ayo Edebiri, in un ruolo ancora non rivelato. Anche Daniel Bruhl riapparirà nel ruolo del Barone Zemo, dopo l'ultima sua apparizione in The Falcon and The Winter Soldier. Thunderbolts è atteso al cinema per il 26 luglio 2024.