Il 25 ottobre s'abbatterà sui cinema Thor: Ragnarok, occasione per rivedere in azione il Thor di Chris Hemsworth, in compagnia di Hulk (Mark Ruffalo), Loki (Tom Hiddleston), nonché vecchi e nuovi volti, come la cattiva Hela portata sullo schermo da Cate Blanchett. Per scaldare gli animi dei fan, di default già scaldati, i Marvel Studios hanno distribuito oggi i character poster che vi mostriamo.