Thor Love and Thunder: una nuova immagine di Chris Hemsworth e Natalie Portman nei loro costumi

Empire pubblica una nuova immagine di Chris Hemsworth e Natalie Portman vestiti da... Thor da Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, che ci rivela altre cose sul film.

Empire pubblica in esclusiva una nuova immagine di Thor: Love and Thunder, attesissimo nuovo capitolo della saga affidato di nuovo alle mani di Taika Waititi. Nell'immagine vediamo meglio i nuovi costumi indossati nel film da Chris Hemsworh e Natalie Portman che, come ormai tutti sanno, indosserà il mantello di Thor e innalzerà il Mjolnir come Jane Foster. Con l'occasione, Empire ha posto qualche domanda a Waititi che come al solito ha risposto a modo suo.

Thor: Love and Thunder. Taika Waititi sul ritorno di Jane Foster

Con una colorita espressione, Taika Waititi ha detto che nel momento in cui ritroviamo Jane Foster e la ritrova il suo compagno, "lei ha vissuto una vita interamente diversa, e poi torna in scena l'amore della tua vita e ora è vestita come te. Una cosa da fottere il cervello, per Thor". Sempre parlando del personaggio interpretato da Natalie Portman, il regista ha aggiunto: "È un po' goffa e ha un gran senso dell'umorismo, che non credo sia stato sfruttato abbastanza nei primi film".

Non si conoscono esattamente le circostanze in cui Jane Foster farà ritorno nella storia, ma tutti sanno che la trama è ispirata alle storie di "Unworthy Thor. Mighty Thor" di Jason Aaron, di cui Waititi ha rivelato di non essere a conoscenza prima di iniziare a scrivere il copione:

Non sapevo che avremmo usato la trama del personaggio di Mighty Thor fino a che non abbiamo iniziato a lavorare sulla storia vera e propria. Stavo scrivendo e ho pensato "non sarebbe forte riportare Jane nella trama?"

Waititi ha poi aggiunto: "Naturalmente non volevamo che Natalie tornasse e interpretasse il solito personaggio che va in giro con l'attrezzatura scientifica. Insomma, mentre Thor se ne svolazza in giro, lei viene lasciata sulla Terra e batte il piede dicendo "Ma quando torna?". Questo è nouoso. Vogliamo che lei faccia parte dell'avventura.

La curiosità su Thor: Love and Thunder cresce e potremo saziarla al cinema il 6 luglio.