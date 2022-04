Thor Love and Thunder e le bizzarrie americane: il Mjolnir diventa un contenitore per popcorn

News Cinema

Al CinemaCon di Las Vegas presentati anche nuovi gadget legati ai film in arrivo. Tra questi, rivela Collider, il Mjolnir, che vedremo innalzato da Jane Porter in Thor: Love and Thunder, trasformato in... contenitore per popcorn.

Se siete giovani sicuramente l'odore del popcorn al cinema non vi dia fastidio ma anzi, la vostra più grande gioia mentre guardate il cinecomic di turno è probabile sia quella di affondare le mani nell'untuoso contenitore del cereale e riempirvene la bocca. Per gli spettatori americani, da cui abbiamo esportato questa mania, è sempre stato così. Il sito web Collider, presente al CinemaCon di Las Vegas, ha immortalato uno dei gadget che attendono il pubblico dei mangioni all'uscita di Thor: Love and Thunder, ovvero il Mjolnir, il sacro martello innalzato da Thor e nel film che vedremo il 7 luglio da Jane Porter, trasformato in un capiente contenitore di popcorn. E non è nemmeno l'unico di questi bizzarri gadget.

Il martello di Thor contenitore di popcorn e altre meraviglie made in USA

Come vedete dal tweet qua sotto, sempre da Collider, oltre al Mjolnir che è sicuramente il più coreografico, ci sono altri contenitori più normali che accompagneranno l'uscita del film di Taika Waititi, Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder popcorn tins and cups shown at CinemaCon!



(Photos from Collider: https://t.co/o9gMXjz9OS) pic.twitter.com/hCsj6z4ABW — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) April 26, 2022

Ma non è tutto: ogni blockbuster ha il suo. Per cui avemo il casco di Tom Cruise per Top Gun: Maverick, mentre Jurassic World: Il dominio ha due secchielli, uno col velociraptor Blue e la sua famiglia e uno col classico logo del franchise. Ma a parer nostro il martello di Thor è imbattibile. Costerà sicuramente uno sproposito e chissà, magari lo troveremo anche nelle nostre multisale il 7 luglio, sperando che tutte queste bizzarrie preludano a un ritorno della gente al cinema in grande stile, come una volta.