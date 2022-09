Thor: Love and Thunder è su CHILI, in streaming il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe

News Cinema

Thor: Love and Thunder è arrivato in streaming e download su CHILI: il film di Taika Waititi con Chris Hemsworth è il quarto capitolo degli assoli del supereroe Marvel, e fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Su CHILI è disponibile In streaming e download l'ultimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, Thor: Love and Thunder, con Chris Hemsworth alle prese con il quarto assolo del suo personaggio, in un film cucinato ancora dallo spiritoso regista Taika Waititi. Il lungometraggio fa parte della quarta fase dell'MCU e vede nel cast tra gli altri anche Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt e Russell Crowe. Guarda Thor: Love and Thunder su CHILI

Thor: Love and Thunder, un eroe e l'importanza degli affetti

In Thor: Love and Thunder, Thor è alle prese con un avversario che ha i suoi tragici motivi per essere arrabbiato: si tratta di Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), il cui unico scopo è vendicarsi delle divinità nelle quali credeva e che l'hanno tradito. Sono temi seri per un Thor tutto sommato ancora giocherellone, tanto che una profonda lezione di vita gli arriverà soprattutto dalla sua ex Jane Foster (Natalie Portman), che si dimostra in grado di brandire il suo Mjolnir e diventa Mighty Thor. In compagnia di lei, del fedele Korg (interpretato in performance capture dallo stesso regista Taika Waititi) e di Valchiria (Tessa Thompson), Thor cercherà di fermare Gorr, ma non grazie all'aiuto del pigrissimo e vanesio Zeus (Russell Crowe).



