The Witcher: Nightmare of the Wolf: ecco il teaser italiano ufficiale del film animato Netflix

Espansione dell'universo di The Witcher, questo film d'animazione in stile anime si concentra sulla origin story di Vesemir, mentore di Geralt. The Witcher: Nightmare of the Wolf sarà disponibile in streaming su Netflix dal 23 agosto.

Basata sulla "Saga di Geralt di Rivia", scritta dal polacco Andrzej Sapkowski, la popolarissima serie tv Netflix The Witcher è una storia fantasy che racconta le avventure di Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill, la star di Superman), un essere umano geneticamente modificato e dotato di poteri speciali con cui sconfigge i più temibili mostri della tradizione slava, sparsi in un continente immaginario diviso tra l'Impero di Nilfgaard e il Regno di Temeria.

Ora l'universo di The Witcher si espande con l'arrivo imminente sulla piattaforma di un film d'animazione in stile anime che debutterà in streaming su Netflix il 23 agosto: intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf, racconta la origin story di Vesemir, il mentore di Geralt, colui che gli ha insegnato tutto ciò che sa.

Sceneggiato da Lauren S. Hissrich e Beah DeMayo, realizzato da Studio Mir, il film è diretto dal coreano Kwang Il Han.

Questi sono il teaser trailer ufficiale e la sinossi di The Witcher: Nightmare of the Wolf:







L'universo di The Witcher si espande in questa storia anime delle origini: prima di Geralt c'è stato il suo mentore Vesemir, un giovane e spavaldo witcher sfuggito a una vita di stenti per uccidere mostri in cambio di denaro. Quando un nuovo strano mostro inizia a terrorizzare il regno già politicamente instabile, Vesemir si ritrova in un'avventura spaventosa che lo costringe a confrontarsi con i demoni del suo passato.