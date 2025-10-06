The Twits, il trailer del film animato Netflix da Roald Dahl, con le canzoni originali di David Byrne

News Cinema

Contiene tre canzoni originali di David Byrne il nuovo film animato targato Netflix, sulla piattaforma dal 17 ottobre. Si ispira a"Gli Sporcelli" di Roald Dahl, anche se non è il suo adattamento diretto. Ecco il trailer ufficiale.

Sta arrivando in streaming su Netflix il film animato originale The Twits: si ispira al romanzo pubblicato dal maestro Roald Dahl nel 1980, con le usuali bellissime illustrazioni di Quentin Blake, e giunto in Italia col titolo "Gli Sporcelli" per i tipi Salani. Possiamo mostrarvi il trailer ufficiale di questo lungometraggio, realizzato dalla casa di effetti visivi Jellyfish Pictures e previsto sulla piattaforma dal 17 ottobre. Alcuni bambini diventano l'unico baluardo per resistere a due repellenti individui...





The Twits, il film dagli Sporcelli di Roald Dahl su Netflix dal 17 ottobre

Tecnicamente The Twits non si presenta come un adattamento degli "Sporcelli" di Roald Dahl, ma guarda al suo grottesco universo e ai suoi personaggi come dichiarata "fonte di ispirazione". La vicenda narra del signore e della signora Twit, definiti come "le persone più cattive, puzzolenti e cattive del mondo", costantemente impegnati peraltro a farsi scherzacci a vicenda: il pittoresco e repellente duetto, grazie al proprio parco di divertimenti, è in pericolosa ascesa. A ostacolarne il potere ci saranno solo due bambini di nome Beesha e Bubsy, insieme ad alcuni esseri magici (afflitti da ansia, com'è evidente nel trailer).

All'attivo nel cinema d'animazione la Jellyfish Pictures ha solo il recente Dog Man per conto della DreamWorks Animation / Universal, ma ha collaborato ad altre opere recenti, senza contare il lungo curriculum nella post-produzione in CGI di diversi blockbuster. Regista del lungometraggio è Phil Johnston, ex-Disney coautore di Zootropolis, Ralph Spaccatutto e Ralph Spacca Internet (che aveva anche codiretto). La sceneggiatura è stata firmata da Johnston insieme alla sceneggiatrice televisiva Meg Favreau. Il film presenta nella colonna sonora quattro canzoni originali dalla firma molto prestigiosa, quella del David Byrne dei Talking Heads: "We’re Not Like Ev’ryone Else", "Lullaby", "The Problem Is You" e "Open the Door", quest'ultima in collaborazione con Hayley Williams. Il cast vocale originale comprende Johnny Vegas e Margo Martindale nei panni dei Twit, ma in ruoli secondari ci sono anche Natalie Portman ed Emilia Clarke.