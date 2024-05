The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, il trailer italiano dell'anime

News Cinema

Gli appassionati di anime si segnino quest'uscita evento: il 10, 11 e 12 giugno Anime Factory porterà al cinema The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, lungometraggio dello studio CLAP, adattamento dell'omonima light novel di Mei Hachimoku e del manga da essa derivante, illustrato da Koudon. Una storia d'amore innestata in un racconto fantastico-visionario: possiamo mostrarvi il trailer ufficiale in italiano.



The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, la trama dell'anime al cinema a giugno

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes (2022), tratto dalla light novel di Mei Hachimoku pubblicata nel 2019, racconta del liceale Kaoru: timido e addolorato dalla morte di sua sorella minore Karen, il ragazzo scopre che la leggenda urbana del misterioso Tunnel Urashima è vera. Esiste e può esaudire un desiderio (non senza un sacrificio). Incolpato da suo padre della morte della sorella, Kaoru comincia a pensare di poter usare il tunnel, quando con sua sorpresa vi scopre la nuova compagna di classe Anzu. Anche lei attraversa l'Urashima e anche lei ha un desiderio da esaudire. Capire come funziona il tunnel non è però così immediato: il tempo al suo interno passa più velocemente che nella realtà. Tre secondi nel tunnel equivalgono a due ore nel mondo reale. Bisogna pensare in fretta... Questa esperienza comune avvicina Kaoru e Anzu come non mai, tra il ragazzo e la ragazza sboccia un profondo legame.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è diretto da Tomohisa Taguchi, già attivo sui film e sulle serie di Persona, di recente regista di Digimon Adventure 02: The Beginning.