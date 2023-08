Digimon Adventure 02 - The Beginning, il trailer e il poster del sequel anime

News Cinema

Digimon Adventure 02: The Beginning è il sequel di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, uscito da noi nel 2021. Possiamo mostrarvi il trailer dell'anime, che sarà nelle sale giapponesi a ottobre.

Il 27 ottobre arriverà nei cinema giapponesi Digimon Adventure 02: The Beginning, un lungometraggio che è il sequel di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna (2020) e arriva dopo gli eventi narrati in Digimon Adventure tri. La Toei Animation ne ha appena diffuso il trailer (per ora solo in giapponese) e il poster ufficiale. L'anime basato sul popolare marchio è diretto da Tomohisa Taguchi.





Digimon Adventure 02: The Beginning, dove si colloca il nuovo anime cinematografico

Digimon Adventure 02: The Beginning mette ancora in gioco i personaggi della serie anime Digimon Adventure 02, andata in onda su Rai 2 dal 2001 al 2002, e si colloca dopo i sei film del ciclo Digimon Adventure Tri. (2015-2018), distribuiti sotto forma di episodi al di fuori del Giappone. È il sequel di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, diretto sempre da Tomohisa Taguchi, dove i personaggi del Digimon Adventure (1999-2000) originale interagivano con quelli del 02. Il producer Yosuke Kinoshita ha dichiarato ad Anime News Network che si sono voluti concentrare su quest'ultimi, capitanatai da Daisuke, per via di un fascino particolare che secondo loro hanno, rispetto a Taichi/Tai e compagni nella prima serie Digimon Adventure.

Nella storia del nuovo lungometraggio, Daisuke, Miyako, Iori, Takeru Takashi, Hikari e Ken devono bilanciare la loro esistenza fatta ormai di nuove responsabilità, con la gestione dei propri Digimon. Ma chi è il misterioso Rui Owada, che appare dal nulla e sostiene di essere il primo essere umano ad aver fatto squadra con un Digimon?