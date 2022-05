The Tsugua Diaries: il trailer del nuovo film di Miguel Gomes

News Cinema

Il regista portoghese di Tabu e di Le mille e una notte ha raccontato a modo suo i mesi del lockdown e della pandemia. Diretto a quattro mani con Maureen Fazendeiro, The Tsugua Diaries è stato presentato in prima mondiale alla Quinzaine nel corso del Festival di Cannes 2021.

Tra i registi che viaggiano coi loro film per i grandi festival internazionali, uno dei più geniali e pagliaccioni, amante dei paradossi e del surreale, è sicuramente il portoghese Miguel Gomes, quello di Tabu e del trittico di Le mille e una notte - Arabian Nights, che poi è anche stato l'unico suo lavoro distribuito in qualche modo in Italia.

Chissà se qualche distributore si farà tentare ora dal suo nuovo film, che si chiama The Tsugua Diaries e che è stato presentato in prima mondiale a Cannes nel 2021, nella selezione della Quinzaine des réalisateurs, per poi fare il giro dei festival di tutto il mondo.

In Italia si potrebbe intitolare I diari di Otsoga, visto che Tsugua non è altro che August al contrario: il che è un indice chiaro dello stile sempre scanzonato e ironico di questo regista unico nel panorama internazionale.

Diretto a quattro mani con Maureen Fazendeiro, il film è una sorta di rielaborazione molto personale del tedio e dell'isolamento provati da tutti noi nei mesi del lockdown e della pandemia, e racconta - con una cronologia invertita, tanto che qualcuno ha parlato di un Tenet in salsa arthouse - la storia di tre personaggi che vivono insieme e che devono trascorrere insieme le routinarie giornate dell'isolamento, rivelando pian piano una natura sardonicamente metacinematografica.

Questo è il trailer originale, sottotitolato in inglese, di The Tsugua Diaries, che in portoghese suona Diários de Otsoga:





Diario quodidiano che rivela solo le premesse, e solo raramente le conseguenze, il film inizia con il racconto delle piccole attività quotidiane svolte da tre coinquilini e amici (Carloto Cotta, Crista Alfaiate e João Nunes Monteiro) che vivono in una tranquilla casa di campagna durante il lockdown portoghese: feste danzanti improvvisate, giardinaggio, raccolta della frutta, la costruzione di una casa per le farfalle nel giardino. Presto, ci rendiamo conto che c'è altro fuori dai bordi dell'inquadratura, e vari membri di una troupe cinematografica iniziano a mostrarsi sempre più spesso.

Dopo gli ambiziosi Tabu e Arabian Nights, The Tsugua Diaries rappresenta una meditazione essenziale sulla malinconia del confinamento che permette a Gomes di insistere con la sua costante fascinazione per l'atto della realizzazione di un film, mentre fa riferimento giocosamente a quel particolare senso di noia collettiva provato da molti di noi all'inizio della pandemia. Mettendo in mostro la natura mercuriale delle relazioni umane durante la quarantna, il film si rivela come un puzzle di cui il gioco del titolo è solo la prima tessera.