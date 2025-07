The Things We Leave Unfinished, in arrivo un film tratto dal romanzo di Rebecca Yarros

News Cinema

Le storie di Rebecca Yarros continuano a catturare l'attenzione: The Things We Leave Unfinished diventerà un film.

Rebecca Yarros è un’autrice americana conosciuta soprattutto per il successo della sua saga romantic-fantasty The Empyrean composta da Fourth Wing, Iron Flame e Onyx Storm, ma pare che l’industria dell’intrattenimento sia interessata anche ad un altro romanzo. Secondo quanto riferito da Deadline, anche The Things We Leave Unfinished sta per diventare un film.

The Things We Leave Unfinished, il romanzo di Rebecca Yarros diventa un film

Secondo Deadline, Lionsgate avrebbe scelto The Things We Leave Unfinished, romance del 2021, per un adattamento cinematografico con il supporto di Arash Amel per la realizzazione della sceneggiatura. Todd Lieberman invece figura come produttore attraverso la sua casa di produzione Hidden Pictures. La storia è quella di Georgia Stanton, una ragazza di 28 anni che ha dovuto affrontare un divorzio pubblico. Seppur riluttante, decide di tornare a casa e collabora con un autore di bestseller per terminare la storia d’amore della defunta bisnonna, vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Lavorando al progetto, scopre segreti che sfidano il passato e svelano storie d’amore intrecciate tra passato e presente.

In merito al nuovo progetto che diventerà un film, l’autrice ha dichiarato: “Sono così entusiasta di lavorare con questo incredibile team di Lionsgate e Hidden Pictures per adattare The Things We Leave Unfinished per il grande schermo! Questo è il mio libro preferito tra quelli che ho scritto ed è una storia molto speciale per me, quindi non potrei essere più emozionato di vederlo prendere vita nelle mani capaci di Arash Amel”. Rebecca Yarros è stata coinvolta anche come produttrice esecutiva. Erin Westerman, Presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha aggiunto: “Indipendentemente dal genere, le incredibili storie d'amore di Rebecca hanno il potere di afferrarti al cuore e non lasciarti mai più andare: è sempre un piacere seguirle, come hanno scoperto milioni di lettori”.