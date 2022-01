The Tender Bar, George Clooney: "Perché ho scelto Ben Affleck"

News Cinema

La performance di Ben Affleck in The Tender Bar di George Clooney è stata apprezzata: Clooney ha spiegato a Entertainment Weekly com'è nato il coinvolgimento di Affleck nel film ora su Prime Video.

Da una decina di giorni è disponibile su Prime Video il nuovo film del George Clooney regista, The Tender Bar con Ben Affleck, Tye Sheridan, Christopher Lloyd e Lily Rabe. Nel film Sheridan è un ragazzo alla ricerca di una figura paterna nel microcosmo del bar gestito dallo zio Charlie (Affleck). Il lungometraggio è un adattamento del romanzo "Il bar delle grandi speranze" di J.R. Moehringer. Ma com'è nato il casting di Ben Affleck? George Clooney lo ha raccontato a Entertainment Weekly.

The Tender Bar, perché Ben Affleck è nel film di George Clooney

George Clooney firma con The Tender Bar la sua ottava regia (limitandoci ai lungometraggi), ma questa volta non è nel cast. A Entertainment Weekly ha spiegato come gli sia venuto in mente di dare la fondamentale parte dello zio del protagonista a Ben Affleck, nomination con questo ruolo ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Awards.

È buffo, quando io e il producer Grant Heslov l'abbiamo letto, ci siamo chiesti: "Chi interpreterà quella parte?" E tutti e due simultaneamente abbiamo pensato a Ben. [...] Avevamo lavorato prima con Ben, ci piace un sacco. È molto intelligente e il suo personaggio deve esserlo. È acculturato, come Ben. Ed è anche un tipo che lavora in un bar, uno della working class, Ben ha la capacità di renderlo. [...] Mi suona interessante ascoltare questi con l'accento di Long Island che parlano di grandi autori. [...]

Quando abbiamo mandato il copione a Ben, più o meno un anno fa, mi pare, non sapevamo in cosa fosse impegnato. Non sapevamo nulla di come fosse messo. E ci ha risposto con una mail di tipo due pagine in cui non finiva più di dire perché era esattamente la persona giusta, che avrebbe spaccato tutto e che l'avrebbe fatto per due soldi!