The Survivor: il trailer del dramma su Auschwitz di Barry Levinson con Ben Foster, tratto da una storia vera

Barry Levinson, regista premio Oscar, torna al cinema con The Survivor, un film drammatico su un uomo costretto a combattere ad Auschwitz, con protagonista Ben Foster. Il trailer.

Barry Levinson, regista premio Oscar, torna al cinema, 5 anni dopo il suo ultimo film, con The Survivor, una produzione HBO Original, in America in streaming il prossimo 27 aprile, di cui è appena uscito il trailer. Come si evidenzia fin dal titolo, il film è tratto dalla drammatica storia vera di un sopravvissuto, un pugile ad Auschwitz costretto a combattere sul ring per il sadico piacere dei suoi carcerieri.

The Survivor, la trama e il cast

Quando i nazisti invadono la Polonia, Harry Haft viene mandato nel campo di sterminio di Auschwitz. È un uomo dalla struttura possente, perciò un affascinante ma sadico ufficiale gli offre un accordo impossibile: combattere sul ring contro i suoi compagni di prigionia per il divertimento dei suoi aguzzini, o morire. Il vincitore del match sopravvive per combattere ancora, mentre il perdente viene ucciso con una pallottola o mandato nella camera a gas. Quanto lontano lo spingerà la voglia di vivere di Harry? Cosa farà per sfuggire alla morte che lo circonda?

Ritroviamo poi Harry in America, che continua a combattere e vuole un incontro con Rocky Marciano, per farsi un nome e ritrovare la donna che amava e che spera sia sopravvissuta alla barbarie nazista. Protagonista di The Survivor è Ben Foster, in un'altra prova notevole del suo duttile talento, con Vicky Krieps, Billy Magnussen, Peter Sarsgaard, John Leguizamo, Danny DeVito, Dar Zuzovsky e Saro Emirze.