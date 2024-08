The Substance: ecco il primo trailer ufficiale del film horror con Margaret Qualley e Demi Moore

News Cinema

Debutterà il 17 ottobre nei cinema italiani il notevolissimo film di Coralie Fargeat che ha anche vinto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes 2024. Ecco il primo trailer ufficiale di The Substance.

Dopo il teaser che vi abbiamo presentato un mese fa, ecco che arriva il primo trailer ufficiale di un film notevole e attesissimo: l'horror The Substance, diretto dalla Coralie Fargeat che aveva esordito qualche anno fa con Revenge, e interpretato da Margaret Qualley e Demi Moore, generose e spericolate (quando vedrete il film capirete perché).

Previsto nei cinema italiani dal 17 ottobre con I Wonder Pictures, The Substance - premiato per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2024, dove ha partecipato in concorso con una mossa intelligente e coraggiosa di Thierry Fremaux, racconta una storia una storia che ragiona dal punto di vista femminile (e femminista) sull'ossessione contemporanea per la bellezza e la giovinezza a tutti i costi, e che sullo schermo colpisce per la ricerca estetica, nel suo mescolare feticismo alla Refn o alla Peter Strickland con una radicalità gore che, alla fine, ricorda quella del Peter Jackson degli inizi.

La trama vede il personaggio interpretato dalla Moore, ex stella del cinema passata alla televisione, e estromessa anche dal piccolo schermo arrivata ai cinquanta anni, che decide di usufruire della "sostanza" del titolo, un composto misterioso in grado, secondo chi glielo sta proponendo, di dare vita a una versione più giovane, bella e vitale di lei, assecondando così il sogno impossibile di un'eterna giovinezza.

La regista ha parlato come di "un film sull'esperienza delle donne del mondo e sulla violenza subita. Spero che possa se non cambiare il mondo, dare almeno un piccolo contributo, essere parte del cambiamento, vicino a tutte le donne che si prendono il rischio di parlare e denunciare e di far parte di questa rivoluzione appena cominciata tutti insieme".

Per sapere di più sul film basta leggere la recensione scritta dal Festival di Cannes, e anche guardare questo primo trailer ufficiale di The Substance.