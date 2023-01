The Strays: il trailer ufficiale del nuovo thriller psicologico di Netflix

News Cinema

Debutta in streaming sulla piattaforma il 22 febbraio il primo film dell'attore inglese Nathaniel Martello-White. Ecco il trailer di The Strays.

Arriva dal Regno Unito un nuovo thriller psicologico che si intitola The Strays e che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 22 febbraio.

Il film, di cui vi mostriamo di seguito il trailer ufficiale in versione originale, racconta la storia di una donna inglese che vede la sua vita alto borghese e apparentemente perfetta, ma in realtà basata sulle menzogne, andare lentamente in pezzi quando nella cittadina suburbana dove vive arrivano due misteriosi personaggi.

The Strays, le cui prime immagini sembrano voler richiamare certe cose di Michael Haneke da un lato, e di Jordan Peele dall'altro, è stato scritto e diretto da Nathaniel Martello-White, al suo esordio nella regia di un lungometraggio dopo esserci cimentato con alcuni corti e essere stato attore in numerosi film.

Qui invece gli interpreti principali sono Ashley Madekwe, Bukky Bakray e Jorden Myrie.

Ecco il trailer ufficiale originale di The Strays.