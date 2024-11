The Space Cinema Roma Moderno compie 25 Anni - Grande festa lunedì 18 novembre con l’anteprima del film Una Terapia Di Gruppo

News Cinema

In occasione del "compleanno" del cinema più antico della capitale, The Space Cinema ospiterà l’anteprima del film Una Terapia di Gruppo con il cast al completo che saluterà il pubblico presente in sala.

Lunedì 18 novembre, alle ore 20:30, il The Space Cinema Roma Moderno ospiterà l’anteprima nazionale di Una Terapia di Gruppo, con le proiezioni aperte al pubblico. Prima degli spettacoli, il cast – composto da Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann, Ludovica Francesconi, Lucia Mascino e il regista Paolo Costella – saluteranno gli spettatori presenti in sala.

La speciale iniziativa è realizzata in collaborazione con Warner Bros. Pictures per celebrare il 25simo anniversario dalla rinascita del The Space Cinema Roma Moderno, un modo da parte del circuito di ringraziare il pubblico che in questi anni ha riempito le sale di quello che è il cinema più antico della capitale. Costruito nel gennaio del 1904 e rinato nel 1999, come Cityplex di 5 sale, grazie alla ristrutturazione ad opera della Warner Village Cinemas. Nel corso dei lavori è stato ritrovato l’affresco “Il Trionfo della Luce”, che costituiva il soffitto della vecchia sala Moderno. Quest’opera, dipinta dai pittori Ballester e Guazzoni nel 1904, riportata al suo splendore originario, rappresenta il trionfo della Fotografia.

Una Terapia di gruppo, è prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia e Roberto Sessa per Picomedia e uscirà al cinema il 21 novembre distribuito da Warner Bros. Pictures.

Tratto dal soggetto originale di Laurent Baffie e dall’adattamento spagnolo di Julián Quintanilla “Toc Toc”, diretto da Vicente Villanueva (grande successo di pubblico in Spagna), UNA TERAPIA DI GRUPPO è scritto da Michele Abatantuono (“Tre di Troppo”) e Lara Prando (“Tre di Troppo”), da un adattamento di Michele Abatantuono, Paolo Costella e Lara Prando.

Una Terapia di Gruppo: la trama ufficiale e il trailer del film

Sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo ricevono per errore appuntamento alla stessa ora nello studio di un luminare della psicoterapia. C’è Federico (Claudio Bisio), affetto dalla sindrome di Tourette, che non controlla il suo sfacciato turpiloquio… e fosse solo quello! C’è Annamaria (Margherita Buy), maniaca del controllo, che verifica sempre tutto… ha chiuso il gas? La luce? E dove ha messo le chiavi della macchina? C’è Emilio (Claudio Santamaria), il più espansivo e socievole, che è ossessionato dal calcolo aritmetico… e conta tutto quello che gli capita sotto tiro. C’è Bianca (Valentina Lodovini), fissata con la pulizia, che sfugge qualsiasi contatto umano… missione impossibile con quella compagnia. C’è Otto (Leo Gassmann), terrorizzato dall’idea di rimanere escluso da qualsiasi occasione di lavoro… che non si stacca mai dal suo cellulare. C’è Lilli (Ludovica Francesconi), maniaca della simmetria, che ripete sempre tutto due volte… che ripete sempre tutto due volte. E insieme a loro c’è Sonia, la segretaria (Lucia Mascino), logorroica e nevrotica a sua volta, che prova in tutti i modi a tenerli buoni.

Nell’attesa che il professore si presenti decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita: costretti a fare squadra, i sei dovranno riuscire non solo ad andare d’accordo ma anche ad affrontare i propri traumi di fronte agli altri.



Una Terapia di Gruppo: Il Trailer Ufficiale del Film con Claudio Bisio e Margherita Buy - HD

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema ai seguenti link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/21/8944/21043 e https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/21/8944/21044 oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.