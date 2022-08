The Son: Hugh Jackman alle prese con un figlio problematico nel trailer del film del regista di The Father

News Cinema

Dopo The Father, con uno straordinario Anthony Hopkins, Florian Zeller continua a parlare di tesi rapporti familiari in The Son, che verrà presentato in concorso al 79° Festival di Venezia. Attore protagonista è Hugh Jackman, che ha condiviso su Twitter il trailer del film.

Hugh Jackman, che adora postare foto su Instagram e condividere con noi la sua vita piena di affetto e di cagnolini adorabili, ha scelto Twitter per mostrarci il trailer di The Son

The Son è il secondo capitolo di una trilogia sulla famiglia che il regista Florian Zeller ha iniziato con The Father, che ha valso l'Oscar come miglior attore protagonista ad Anthony Hopkins. The Father è inoltre l'opera di debutto di Zeller ed è stato candidato all'Academy Award anche come miglior film, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio, migliore scenografia e miglior attrice non protagonista (Olivia Colman). Infine, The Son sarà presentato alla settantanovesima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Concorso.

The Son: la trama e il cast

Oltre a Hugh Jackman in The Son troviamo Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath e lo stesso Anthony Hopkins. La colonna sonora è di Hans Zimmer, mito vivente a cui dobbiamo le musiche de Il gladiatore, di quasi tutti i film di Christopher Nolan e di Blade Runner 2049 e di Dune di Denis Villeneuve, per citare soltanto alcuni titoli.

Film lacerante e profondo (almeno così lo definisce la nostra fonte), The Son racconta la storia di Peter (Hugh Jackman), che ha una vita piena e un lavoro di soddisfazione e un bebé appena arrivato. Qualcosa però cambia all’improvviso quando la sua ex moglie Kate (Laura Dern) si presenta da lui con Nicholas, il loro figlio adolescente (Zen McGrath). Il ragazzo comincia subito a litigare con Peter e la sua nuova compagna (Vanessa Kirby), e a Peter non resta che tentare di calmare le acque e fare i conti con i difetti dei suoi familiari.

Il trailer di The Son

E veniamo al trailer di The Son, che effettivamente sembra carico di tensione drammatica e di pathos. Il turbamento del personaggio interpretato da Hugh Jackman è evidente, e si ha davvero l'impressione che ogni equilibrio si rompa, avviando il film verso una conclusione tragica. Sarà così? Lo scopriremo prossimamente.