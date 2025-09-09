TGCom24
News Cinema

The Smashing Machine: un nuovo trailer ufficiale del film con Dwayne Johnson premiato a Venezia

L'esordio "solista" di Benny Safdie ha vinto il Leone d'argento per la migliore regia pochi giorni fa. Ecco un nuovo trailer ufficiale originale di The Smashing Machine, che vedremo in sala dal 19 novembre.

The Smashing Machine: un nuovo trailer ufficiale del film con Dwayne Johnson premiato a Venezia

Arriverà nei cinema italiani il 19 novembre con I Wonder Pictures, il film che è valso a Benny Safdie, per la prima volta alla guida di un film senza il fratello Josh, il Leone d'argento per la migliore regia al Festival di Venezia appena conclusosi. Il film è ovviamente The Smashing Machine, quello che vede Dwayne "The Rock" Johnson impegnato in un ruolo diverso da quelli che ha affrontato in carriera fino a questo momento, e che tante lodi gli è valso proprio al Lido, tanto che in molti lo vedevano in pole position per la Coppa Volpi andata poi a Toni Servillo.
Come oramai saprete il film - qui recensito da Mauro Donzelli - racconta la storia di Mark Kerr, celebrato campione di lotta libera, Vale Tudo e MMA, un fighter che ha fatto la storia degli sport da combattimento, al punto da guadagnarsi recentemente un posto nella prestigiosa UFC Hall of Fame, e oltre a Johnson e a Emily Blunt vede nel cast la presenza di numerosi nomi noti agli appassionati di sport da combattimento (da Oleksandr Usyk a Satoshi Ishii, passando per Bas Rutten, Ryan Bader, James Moontasri, Cyborg Abreu e Stephen Quadros).
Questo che vedete qui di seguito è il nuovo trailer ufficiale originale di The Smashing Machine.

