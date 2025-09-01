The Smashing Machine: la recensione del film con Dwayne Johnson visto a Venezia

Un gigante di muscoli e un tenerone sempre gentile ma fuori dal ring. Una fisicità esplosiva e difficile da controllare nel ruolo della carriera per Dwayne Johnson che lo rimanda ai tempi in cui era The Rock. La recensione del film di Benny Safdie The Smashing Machine, in concorso a Venezia.

Un gigante buono, un “mostro” di muscoli che sfogava l’istinto in pieno sul ring, godendo delle scariche di adrenalina e di piacere nel sottomettere il suo avversario, per poi tornare a una vita privata segnata dalla semplicità. Ma con un demone da contenere nel suo corpo gigante, per non sfogarlo su chi amava, a costo di tenerlo a bada con le droghe. Sembra la storia di un ennesimo Frankenstein dilaniato dalla lotta quotidiana fra corpo e anima, uomo e macchina, quella raccontata da Benny Safdie, in The Smashing Machine da solo, senza il fratello Josh come compagnia di regia.

Siamo alla fine degli anni ’90 e seguiamo tre anni di peripezie di Mark Kerr, ritenuto una leggenda di quelle arti marziali miste in questi anni diventate di gran successo, anche più della nobile della boxe con la siglia UFC, Ultimate Fighting Championship. Se un altro film su uno sportivo non per forza abituato a primeggiare in uno sport da combattimento, seppure pilotato, come The Wrestler, raccontava la fine di una carriera, in The Smashing Machine si guarda con immenso affetto alla figura di un precursore, un vero pioniere costretto a combattere spesso in una lega giapponese per ottenere più soldi, quando ancora le arti marziali miste erano agli inizi e viste quasi come un folkloristico connubio fra karatè, boxe e via dicendo.

Dwayne Johnson, a proposito dello spettacolo “fasullo” con una carriera iconica alle spalle nel wrestling, si regala e ci regala la performance della carriera in questo ruolo che evidentemente ha sentito pienamente suo, capace di far emergere le qualità di interprete, dall’umanità alle fragilità, finora intraviste nelle sue commedie o nei giocattoloni fra avventura e azione. Safdie delinea un personaggio positivo ma non ne nasconde la complessità, alimentando l’identificazione dello spettatore nella lotta con i suoi demoni, nelle battaglie vinte e quelle perse più nella vita che sul ring. Il suo mondo diviso in due, il dominio sull’ottagono nei confronti degli avversari e la dipendenza da droghe pronto a minacciare la distruzione di quanto conquistato come atleta, uomo e fidanzato. Accanto a lui c’è Dawn, Emily Blunt, verso la quale ha una forma di devozione e ulteriore dipendenza. È lei a rassicurarlo e a cercare di proteggerlo dalle sue cadute, dall’alto di una maggiore forza di carattere. Sono i loro gli scontri, le litigate più dure per entrambi, soprattutto per la smashing machine.

In come ha gestito Safdie la distanza fra statura e fisicità di Kerr e la sua fragilità emotiva risiede il principale pregio di questo film, grazie a una disponibilità e una capacità di Johnson di aderire perfettamente a quel limbo di dolore e malinconica, capace così di rendere ancora più frenetici - ma non frequenti - i combattimenti sul ring e i successi. Il film non indugia in troppi indizi sulla carriera o sui momenti pubblici in cui si proiettavano i suoi successi. Ha una forma di timidezza che appartiene anche a Kerr/Johnson, e rappresenta una chiave per la riuscita e l’empatia che suscita, ma forse anche la conferma di come chi si aspettava un sport movie trascinante e tradizionale potrebbe rimanere deluso. The Smashing Machine è cinema di cuore, è la versione indie e in divenire di un film sportivo, è la storia di un uomo capace di distruggere l’avversario, ma incapace di escludere che ogni sera potesse essere proprio lui, il suo avversario.