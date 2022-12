The Price We Pay: il violentissimo trailer Red Band dell'horror di Ryûhei Kitamura con Emile Hirsch e Stephen Dorff

News Cinema

Il regista giapponese Ryûhei Kitamura, autore dell'acclamato Midnight Meat Train, torna all'horror con il violento The Price We Pay, di cui è appena uscito il trailer red band ovvero vietato ai minori. Nel cast del film, girato in inglese, Stephen Dorff e Emile Hirsch.

Avvertenza per i minorenni e i deboli di stomaco: il trailer di The Price We Pay, nuova incursione nell'horror del regista giapponese dell'apprezzato The Midnight Meat Train, Ryûhei Kitamura, è Red Band, ovvero contiene scene estreme e vietate ai minori. Girato in lingua inglese con attori americani, The Price We Pay parte come un heist movie e si trasforma presto in un incubo per i rapinatori e il loro ostaggio.

The Price We Pay: la trama e il cast

The Price We Pay, ovvero il prezzo che paghiamo, ha avuto in America la certificazione di film vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, la R, per "forte violenza horror, gore e linguaggio intenso", ma un'idea ve la sarete già fatta dal trailer non censurato. Questa la trama del film interpretato da Stephen Dorff, Emile Hirsch, Gigi Zumbado, Tyler Sanders, Erika Ervin, Jesse Kinser, Sabina Mach, Vernon Wells e Tanner Zagarino:

"Dopo un'intensa rapina a mano armata ad un banco dei pegni, Grace viene presa in ostaggio dai ladri. Costretti a rifugiarsi in un'isolata fattoria a tarda notte, scoprono una cella sotterranea con prove di sadica violenza, e quando "il nonno" torna a casa si scatena l'inferno. Riuscirà Grace a raccogliere tutto il suo coraggio per sfuggire all'atroce fatp che attende i suoi compagni criminali?".