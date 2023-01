The Plane, Gerard Butler contatta la sua famiglia ma rischia grosso

News Cinema

Possiamo mostrarvi una clip in italiano di The Plane, dove il capitano Gerard Butler contatta la sua famiglia, dopo un atterraggio di emergenza. La telefonata non finisce come previsto...

Il 25 gennaio arriva al cinema The Plane, action vecchio stile con Gerard Butler sempre più in stile McClane: ve ne mostriamo oggi una clip in italiano, dove il protagonista cerca di avvisare la famiglia sulla sua posizione, prima di essere interrotto in modo... a dir poco brusco. Il film è diretto da Jean-François Richet, che ha lavorato con Mel Gibson in Blood Father nel 2016, un altro thriller sulla falsariga di questo. Leggi anche Robert Downey Jr. è un fan di Gerard Butler, tra poco in The Plane The Plane: Prima Clip Italiana del Film "Sono io" - HD

The Plane, la storia del film con Gerard Butler