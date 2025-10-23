TGCom24
Guillermo del Toro
News Cinema

The Phantom of the Opera, Guillermo del Toro interessato a un nuovo adattamento

Maria Castaldo

Dopo Frankenstein, Guillermo del Toro potrebbe scrivere e dirigere un nuovo adattamento di The Phantom of the Opera? Ecco cosa ha rivelato il regista!

Guillermo del Toro non ha ancora intenzione di dire addio ai suoi amati "mostri": dopo Frankenstein, infatti, il regista messicano potrebbe scrivere e dirigere un nuovo adattamento di The Phantom of the Opera.

Durante una delle premiere per Frankenstein, appena arrivato nelle sale italiane e dal 7 novembre su Netflix, Guillermo del Toro ha rivelato a quale dei "mostri incompresi" vorrebbe lavorare. Al sito Inverse ha raccontato che gli piacerebbe dar vita a un nuovo adattamento di The Phantom of the Opera:

"Si tratta di un vero classico, ma io lo farei in maniera diversa. Ho diverse idee, ma per ora mi occupo di crimine e non-stop"

The Phantom of the Opera è già stato adattato diverse volte per il grande schermo: nato dal romanzo di Gaston Leroux, la storia narra del tragico amore di uno sfortunato musicista dal volto sfigurato che vive nei sotterranei dell'Opéra di Parigi per la dolce Christine. Andrew Lloyd Webber ne ha realizzato una versione musical che ha riscosso un enorme successo e che è diventata poi un film nel 2004 con Gerard Butler ed Emmy Rossum nei ruoli dei principali protagonisti. Di recente, sono iniziate le riprese di una nuova versione, diretta dal regista francese Alexandre Castagnetti, con protagonista Deva Cassel e previsto al cinema per settembre 2026.

L'interesse di Guillermo del Toro per l'opera di Leroux giunge inaspettato: il regista, infatti, aveva deciso di prendersi una pausa dal Monsterverse per dedicarsi ad altri progetti. Dopo la presentazione di Frankenstein all'82esima Mostra del Cinema di Venezia, del Toro ha svelato che tornerà a collaborare con Oscar Isaac per un nuovo film, intitolato Fury, un thriller poliziesco dai toni violenti: "Si tornerà a una sorta di thriller simile a La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, molto crudele, molto violento. Come La mia cena con André (film del 1981 diretto da Louis Malle ndr), ma nel quale le persone muiono a ogni portata". Inoltre, Netflix e del Toro hanno intenzione di realizzare un adattamento in stop-motion dell'opera di Kazuo Ishiguro, Il gigante sepolto, annunciato a gennaio 2023 e da allora in sviluppo.

@inverse #GuillermodelToro is about to make dreams come true for theater kids around the world. Video: Inverse/@htranbui ♬ original sound - Inverse
