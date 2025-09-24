The Perfect Neighbor: il trailer dello sconvolgente documentario Netflix vincitore al Sundance

News Cinema

Si parla già di probabile candidatura agli Oscar per il documentario Netflix The Perfect Neighbor, che racconta l'omicidio di una donna nera madre di quattro figli da parte di una vicina attraverso le body cam degli agenti. Ecco il trailer originale.

Ci sono storie così brutte e al tempo stesso significative che solo il documentario trova la strada per raccontarle. Una di queste, che tocca purtroppo temi di perenne attualità in un Paese come gli Stati Uniti, in cui la proprietà privata si difende prima sparando e poi chiedendo chi è, e dove il razzismo è diffuso soprattutto tra la gente che viene definita "white trash", viene presentata nel documentario Netflix The Perfect Neighbor, La vicina perfetta, che ha vinto il premio per la categoria al Sundance. Dopo l'entusiasmo suscitato, molti già parlano di sicura candidatura all'Oscar. La storia è avvenuta nel giugno 2023 a Marion County, in Florida, dove una donna bianca, Susan Lorincz, ha ucciso senza motivo una donna nera, Ajike Owens, che viveva di fronte a lei e che era andata a chiederle conto degli insulti e degli attacchi nei confronti dei suoi quattro figli minori, ragazzini vivaci ma assolutamente non criminali: Per il delitto, Lorincz, che ha invocato il suo diritto al "no trespassing" (esiste una legge in Florida che si chiama "Stand your ground" e che autorizza l'uso delle armi se ci si sente minacciati, ma i giurati non le hanno creduto), sconterà 25 anni di carcere ma quattro bambini sono rimasti senza madre. La particolarità del documentario di Geeta Gandbhir, è che quasi tutta la storia, incluso l'arresto dell'assassina, viene raccontata con l'utilizzo delle immagini catturate dalle body-cam degli agenti, più volte intervenuti. Questo è il trailer originale di The Perfect Neighbor, che in America uscirà al cinema il 10 ottobre e poi (presumibilmente anche da noi) arriverà su Netflix il 17 ottobre.

La terribile escalation di The Perfect Neighbor

A chi non è mai capitata una condomina rompiscatole, a cui qualsiasi rumore dà fastidio? Può essere seccante, ma se vivi in America, dove chiunque può possedere un'arma, non è escluso che sfoci in tragedia. Come abbiamo visto nel trailer di The Perfect Neighbor, la donna chiama più volte la polizia (!) perché i figli della vicina fanno rumore, giocano e fanno insomma quello che quattro ragazzini vivaci fanno di solito. A quanto pare Lorincz nutriva forti pregiudizi nei confronti dei ragazzi, visto che li accusa a un certo punto di voler rubare il suo camion e rivolge loro epiteti razzisti, oltre a gettare addosso ad uno di loro uno skateboard. A innescare la tragedia che esploderà dopo questa escalation è il sequestro del tablet di un bambino. Quando la madre, disarmata e accompagnata dal figlio di 10 anni, bussa ripetutamente alla porta della vicina per farselo restituire, lei dice di essersi sentita minacciata e senza nemmeno aprire le spara. Il tutto sotto gli occhi del bambino e dopo un'inutile corsa in ospedale. Nel documentario ci sono anche le voci dei vicini, ma soprattutto le immagini catturate dalle body-cam dei poliziotti chiamati ripetutamente dall'assassina, fino al tragico epilogo.