TGCom24
Home | Cinema | News | The Partner: Jason Bateman in trattative per dirigere il legal thriller da John Grisham
Schede di riferimento
Tom Holland
Tom Holland
John Grisham
John Grisham
Jason Bateman
Jason Bateman
News Cinema

The Partner: Jason Bateman in trattative per dirigere il legal thriller da John Grisham

Daniela Catelli

Mentre Tom Holland è ancora associato al progetto in veste di produttore e forse di interprete, Jason Bateman è in trattative per dirigere il film The Partner, tratto dal romanzo di John Grisham.

The Partner: Jason Bateman in trattative per dirigere il legal thriller da John Grisham

Vi avevamo parlato tempo fa della possibile interpretazione di Tom Holland del film tratto da Il partner, romanzo del 1997 di John Grisham. Oggi sappiamo che in trattative per dirigerlo c'è Jason Bateman, che ha dato già buona prova di sé non solo davanti alla macchina da presa. Bateman sarà anche produttore esecutivo del film assieme a Tom Holland, che potrebbe (ma non è ancora confermato) anche interpretarlo. Il romanzo in questione è l'ottavo legal thriller dello scrittore americano e anche l'ottavo a essere trasposto per il cinema, senza contare le riduzioni seriali e i film tv. Bateman ha diretto in precedenza episodi delle serie tv che ha interpretato e i lungometraggi Bad Words e La famiglia Fang.

The Partner: la trama del romanzo e del film

Questa la trama ufficiale del romanzo, come al solito incentrato su un avvocato, professione che lo stesso Grisham ha esercitato per un decennio da giovane: "Patrick Lanigan era un tempo il partner giovane, apprezzato e ben pagato, di un florido studio legale nel Mississippi. Poi ha rubato novanta milioni di dollari dallo studio ed è fuggito. Per quattro anni è riuscito a sfuggire a uomini che erano ricchi e potenti e non si sarebbero fermati di fronte a nulla pur di trovarlo. Poi, inevitabilmente, ai margini della giungla brasiliana, lo hanno trovato. Ora Patrick torna a casa e nella città del Mississippi in cui tutto è iniziato, sta per iniziare un processo straordinario. Mentre i pubblici ministeri lo accerchiano come squali e l'avvocato di Patrick prepara la sua difesa, l'amante di Patrick prega per la sua liberazione e i suoi ex partner aspettano la loro vendetta, sta per emergere un'altra storia. Perché Patrick Lanigan, il più disprezzato criminale finanziario della sua epoca, è a conoscenza di qualcosa che nessun altro al mondo sa. Conosce la verità".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Tom Holland
Tom Holland
John Grisham
John Grisham
Jason Bateman
Jason Bateman
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Frankenstein, Oscar Isaac elogia Guillermo Del Toro: "Il divertimento più grande della mia vita"
news Cinema Frankenstein, Oscar Isaac elogia Guillermo Del Toro: "Il divertimento più grande della mia vita"
Let Love In, il ritorno di Luca Marinelli in un film diretto da Felix Van Groeningen dopo Le otto montagne
news Cinema Let Love In, il ritorno di Luca Marinelli in un film diretto da Felix Van Groeningen dopo Le otto montagne
Elizabeth Olsen difende l’universo Marvel dalle critiche: “Sono per i fan”
news Cinema Elizabeth Olsen difende l’universo Marvel dalle critiche: “Sono per i fan”
Channing Tatum e la logica di Hollywood: "Ti incentivano a fare roba brutta"
news Cinema Channing Tatum e la logica di Hollywood: "Ti incentivano a fare roba brutta"
Daniel Day-Lewis difende il Metodo, che non è "un'autoflagellazione né un disagio mentale che ci imponiamo"
news Cinema Daniel Day-Lewis difende il Metodo, che non è "un'autoflagellazione né un disagio mentale che ci imponiamo"
Spider-Man 4, Kirsten Dunst non direbbe di no ad un altro film: la sua idea strizza l’occhio al MCU?
news Cinema Spider-Man 4, Kirsten Dunst non direbbe di no ad un altro film: la sua idea strizza l’occhio al MCU?
The Family McMullen: il trailer del sequel del primo film di Edward Burns 30 anni dopo
news Cinema The Family McMullen: il trailer del sequel del primo film di Edward Burns 30 anni dopo
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Ottobre, in prima serata
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
The Impossible
I Mercenari 3
Allarme rosso
E poi c'è Katherine
Nave fantasma - Ghost Ship
Rio Lobo
Now You See Me - I maghi del crimine
Tre uomini e una gamba
The Blind Side
Pane, Amore e Bacon
The Deep Dark
The November Man
Film stasera in TV