The Partner: Jason Bateman in trattative per dirigere il legal thriller da John Grisham

Mentre Tom Holland è ancora associato al progetto in veste di produttore e forse di interprete, Jason Bateman è in trattative per dirigere il film The Partner, tratto dal romanzo di John Grisham.

Vi avevamo parlato tempo fa della possibile interpretazione di Tom Holland del film tratto da Il partner, romanzo del 1997 di John Grisham. Oggi sappiamo che in trattative per dirigerlo c'è Jason Bateman, che ha dato già buona prova di sé non solo davanti alla macchina da presa. Bateman sarà anche produttore esecutivo del film assieme a Tom Holland, che potrebbe (ma non è ancora confermato) anche interpretarlo. Il romanzo in questione è l'ottavo legal thriller dello scrittore americano e anche l'ottavo a essere trasposto per il cinema, senza contare le riduzioni seriali e i film tv. Bateman ha diretto in precedenza episodi delle serie tv che ha interpretato e i lungometraggi Bad Words e La famiglia Fang.

The Partner: la trama del romanzo e del film

Questa la trama ufficiale del romanzo, come al solito incentrato su un avvocato, professione che lo stesso Grisham ha esercitato per un decennio da giovane: "Patrick Lanigan era un tempo il partner giovane, apprezzato e ben pagato, di un florido studio legale nel Mississippi. Poi ha rubato novanta milioni di dollari dallo studio ed è fuggito. Per quattro anni è riuscito a sfuggire a uomini che erano ricchi e potenti e non si sarebbero fermati di fronte a nulla pur di trovarlo. Poi, inevitabilmente, ai margini della giungla brasiliana, lo hanno trovato. Ora Patrick torna a casa e nella città del Mississippi in cui tutto è iniziato, sta per iniziare un processo straordinario. Mentre i pubblici ministeri lo accerchiano come squali e l'avvocato di Patrick prepara la sua difesa, l'amante di Patrick prega per la sua liberazione e i suoi ex partner aspettano la loro vendetta, sta per emergere un'altra storia. Perché Patrick Lanigan, il più disprezzato criminale finanziario della sua epoca, è a conoscenza di qualcosa che nessun altro al mondo sa. Conosce la verità".