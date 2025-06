The Old Guard 2, Uma Thurman ragiona su un possibile terzo film del franchise Netflix

News Cinema

Anche Uma Thurman è stata coinvolta in The Old Guard 2, ma cosa ne pensa di un ipotetico terzo film? Tornerebbe per una nuova avventura?

Quando The Old Guard tornerà su Netflix con un sequel ricco d’azione, non solo proporrà al pubblico il ruolo centrale di Charlize Theron, ma includerà anche un’altra veterana del genere d’azione: Uma Thurman. Intramontabile protagonista di Kill Bill, in casa Netflix darà del filo da torcere alla squadra di Charlize Theron poiché interpreterà la villain di turno, Discord. Ma riprenderà il ruolo anche in un ipotetico terzo film?

The Old Guard 3, Uma Thurman riflette sul possibile ritorno del suo personaggio in un terzo film

Pur non avendo ancora confermato un terzo film di The Old Guard, Netflix si sta preparando al ritorno dell’azione guidata da Charlize Theron. E questa volta sarà in buona compagnia, perché ad ostacolarla sullo schermo ci penserà anche Uma Thurman. Quest’ultima, ospite del talk show The Tonight Show di Jimmy Fallon, ha affrontato il suo ritorno in azione impugnando persino una spada e riflettuto sul potenziale ritorno del suo personaggio. Prima di tutto, ha confessato di essersi allontanata dal genere d’azione perché voleva tentare di preservare la sua eredità: “Non ho mai accettato un film d’azione dopo Kill Bill perché non volevo essere relegata a quel genere di serie B. Dopo Kill Bill, non smetti mai di sentir parlare di quello, quindi ho dovuto procedere con cautela e scegliere di fare altro”. Quando, poi, è arrivata la proposta di The Old Guard, ha capito che era ormai arrivato il momento di tornare in azione. Il merito va soprattutto alla storia e ai personaggi coinvolti, che l’hanno convinta sin da subito. “Charlize è stata semplicemente epica in The Old Guard. E così ho pensato: ‘Beh, potrei fare questo per lei in quel film. La sosterrò, la affronterò e la ostacolerò’. L’ho trovata fantastica. E l'ho trovato un film d'azione davvero unico. Aveva un carattere e una profondità straordinari, ed era davvero toccante”.