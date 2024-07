The Old Guard 2, che fine ha fatto il sequel? Charlize Theron ci aggiorna

News Cinema

Al margine di un evento pubblico, Charlize Theron ha spiegato a Deadline che fine abbia fatto The Old Guard 2 per Netflix: la postproduzione si era impantanata, ma sembra che le cose adesso si stiano sbloccando...

Ricordate The Old Guard, l'action sci-fi interpretato da Charlize Theron per Netflix, nel cui cast c'è anche Luca Marinelli? Da due anni si attende un sequel che pareva essersi arenato in post-produzione, ma ora la stessa Charlize, al margine di un evento per l'Africa Outreach Project (ricordiamo che lei è sudafricana), ha tranquillizzato Deadline sullo stato dei lavori: si procede a rilento per varie ragioni, ma il film è girato. Leggi anche The Old Guard 2: Charlize Theron condivide due foto dei suoi immortali dal set

The Old Guard 2, Charlize Theron spiega che Netflix stessa lo ha rallentato

Per Netflix nel 2020 si rivelò un buon successo The Old Guard di Gina Prince-Bythewood, interpretato da Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts e Luca Marinelli, tra gli altri. Theron era Andy, la leader di un gruppo di mercenari molto particolari: esistono dalla notte dei tempi, perché sono immortali, in grado di curare le proprie ferite. Nel primo action sci-fi della saga affrontavano chi voleva replicarne il loro speciale DNA. Il sequel The Old Guard 2, diretto da Victoria Mahoney e con l'aggiunta nel cast di Uma Thurman e Henry Golding, è stato girato ma si è di fatto arenato in post-produzione, non solo per le agitazioni a Hollywood dell'anno scorso, ma per un cambio di strategie produttive in quel di Netflix, che produce e ospita la saga sulla piattaforma streaming (ci si riferisce probabilmente all'abbandono del capo della sezione cinema Scott Stuber, sostituito da Dan Lin, per tenere il budget più sotto controllo, con meno film e meno blockbuster). Charlize spiega e tranquillizza:

Ci sono stati cambiamenti a Netflix, siamo rimasti un po' arenati e la nostra post-produzione è stata interrotta, era cominciata da cinque settimane. Stavano affrontando un sacco di cambiamenti, lo capisco benissimo, lo abbiamo però finalmente rimesso in pista e ne sono molto contenta. È davvero bello, è un film molto importante per noi. Volevo farlo solo se fosse venuto molto bene. Sono proprio affezionata a questo film.