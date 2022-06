The Old Guard 2: Charlize Theron condivide due foto dei suoi immortali dal set

News Cinema

È in lavorazione il sequel del film Netflix The Old Guard, con Charlize Theron, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor e molti altri e proprio l'attrice condivide due foto di gruppo degli attori dal set.

"Andiamo a lavorare". Così Charlize Theron, produttrice oltre che interprete di The Old Guard, annuncia su Tweet le riprese del sequel del film Netflix, pubblicando due foto del cast, tra cui il nostro Luca Marinelli, con gli attori e la regista, in un atteggiamento decisamente rilassato.

The Old Guards 2: il cast

Nelle foto vediamo di nuovo Chiwetel Ejiofor, Kiki Laine, Marwan Kenzari e Luca Marinelli, di ritorno dopo il primo film, mentre c'è la new entry Henry Golding con Victoria Mahoney, la nuova regista, che sostituisce Gina Prince-Bythewood. Nel sequel, anche se non appare nelle foto, c'è anche Uma Thurman in un ruolo non ancora rivelato.

Tratto dal fumetto omonimo di Greg Ruka e Leandro Férnandez, The Old Guard ha avuto un'ottima accoglienza quando è uscito su Netflix due anni fa. Vedremo sempre sulla piattaforma streaming anche la seconda parte delle avventure di questi mercenari immortali.