Il sequel di The Old Guard è in arrivo su Netflix quest'estate e ha offerto un altro piccolo assaggio al pubblico con un nuovo poster che raffigura Charlize Theron.

La squadra di immortali guidata da Charlize Theron è di ritorno sulla piattaforma streaming di Netflix e il nuovo poster di The Old Guard 2 mostra come la protagonista non voglia soccombere. Sono trascorsi cinque anni dal primo capitolo distribuito in streaming e quest’estate il pubblico potrà immergersi ancora una volta nelle disavventure di un gruppo di guerrieri un tempo immortali. Il nuovo poster anticipa la posta in gioco per i suoi protagonisti, a partire da Andy.

The Old Guard 2, Charlize Theron non si arrende nel nuovo poster del sequel

Interpretata da Charlize Theron, Andy è una mercenaria brutale e abilissima nel proprio campo. Nel nuovo poster di The Old Guard 2 appare vestita di nero, in ginocchio su un terreno sabbioso mentre un elicottero volteggia sulla sua testa. Potrebbe aver perso la battaglia, ma non la guerra, considerato il suo sguardo determinato. Tra le mani stringe la sua amata ascia a due punte e sembrerebbe essere pronta per un nuovo scontro, a lottare per la propria vita.

Secondo le prime anticipazioni, la trama del sequel riprenderà esattamente da dov’era stata interrotta, ovvero dopo il tradimento di Brooker e la ricomaprsa della leggendaria Quynh. Ancora alle prese con un passaggio importante da immortale a mortale, Andy e il suo gruppo di guerrieri dovranno contrastare nuove minacce che emergono dall’ombra. Oltre a Charlize Theron, il cast coinvolge anche Marwan Kenzari, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli, Uma Thurman e Henry Golding. Ad occuparsi della regia del sequel in questo caso è Victoria Mahoney. La data d’uscita del film è stata fissata già da tempo per il 2 luglio 2025 in streaming su Netflix.