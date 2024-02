The Office: arriva il film? Bryan Cranston lo propone al cast al posto della serie reboot

News Cinema

Bryan Cranston ha chiesto a parte del cast di The Office US se reciterebbe in un film che andrebbe a sostituire la serie reboot attualmente in preparazione.

Bryan Cranston, attualmente nelle nostre sale in Argylle - La Superspia, ha espresso un desiderio: partecipare, o comunque vedere, al posto della serie reboot della versione americana di The Office, un film. Ma cosa c'entra l'attore con la sitcom da nove stagioni interpretata, fra gli altri, da Steve Carell, Rainn Wilson e John Krasinski? Ebbene, il Walter White di Breaking Bad ha diretto il nono episodio della quarta stagione e, a quanto pare, si è affezionato non solo ai personaggi ma anche agli attori.

La scandalosa proposta di Bryan Cranston, ovvero The Office - Il Film

Durante il podcast Office Ladies, condotto da Jenna Fischer e Angela Kinsey, che nella serie hanno impersonato rispettivamente Pam e Angela, Bryan Cranston ha dichiarato:

Facciamo conto che non esista una serie reboot. Cosa ne direste di un film? Qualcosa che possa raccontarci quello che stanno facendo queste persone, parlo del cast al completo, che ancora ci incuriosisce. Alla fine della serie ci siamo domandati: "Dove sono andati? Che fine hanno fatto?".

Alla proposta di Cranston, Jenna Fischer ha risposto che accetterebbe di recitare nell'eventuale film solo se nascesse dall'immaginazione di Greg Daniels, a cui dobbiamo la sitcom made in USA. La sua presenza sarebbe per l'attrice garanzia di qualità. Quanto alla Kinsey, di certo non rifiuterebbe perché i suoi figli sono pazzi di The Office.

Durante il podcast, Bryan Cranston ha anche spiegato che nel film non si ritaglierebbe un ruolo sostanzioso:

Vorrei essere una comparsa. Un tizio qualunque, un vigile o qualcosa di simile.

Sarà difficile che il desiderio di Bryan Cranston si avveri, visto che una reinvenzione della serie è effettivamente in programma. Greg Daniels ha spiegato a più riprese di non essere interessato, anche perché ha molto amato il finale di The Office US. Anche Steve Carell si è dissociato dal reboot, ma forse sia lui che Daniels direbbero sì a un film, chissà…

La versione americana di The Office è andata in onda dal 2005 al 2013, per un totale di 201 episodi. La serie originale, anche chiamata The Office UK, è andata in onda su BBC Two nel 2001 e 2002, divisa in due stagioni. Creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant, ha vinto 2 Golden Globes: come Miglior serie commedia e Miglior attore in una serie commedia. L’attore era, ovviamente, Ricky Gervais.