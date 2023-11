The Marvels, la regista smentisce due voci riguardanti la durata e il suo presunto abbandono del progetto

News Cinema

Nia DaCosta, regista di The Marvels, ha approfittato di due interviste per smentire due delle voci più insistenti in questi giorni sul film Marvel: non l'ha abbandonato in post-produzione e non è così corto perché è stato rimaneggiato.

Prima ancora che The Marvels arrivi nelle sale, in Italia dall'8 novembre, si rincorrono voci sui suoi problemi. La sua regista Nia DaCosta ha colto due occasioni, in diverse interviste, per smentire due dei presunti retroscena più frequenti: uno sostiene che lei avrebbe abbandonato il film al suo destino in post-produzione, e che anche per quella ragione il film sia risultato il più breve del Marvel Cinematic Universe, per diversi tagli e rimaneggiamenti. Stando alle dichiarazioni rilasciate a Jake's Take e Digital Spy, la verità è un'altra, più semplice.

The Marvels, Nia DaCosta: "Non c'è bisogno di fare un film lungo se non ne hai bisogno"

The Marvels con Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris, trio di supereroine dei Marvel Studios, parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, è il film più corto del ciclo. Con "corto" qui s'intende in realtà una durata di 105 minuti, considerata però ormai dai più come "deludente" in un mondo di blockbuster che puntano all'evento di due ore e mezza (e più), spesso per puro principio. La regista Nia DaCosta smentisce che la durata sia il risultato di un rimaneggiamento drastico del suo lungometraggio: "Ho sempre voluto che durasse meno di due ore, non c'è bisogno di farlo lungo se non ne hai bisogno."

Una polemica diffusa da Variety ha poi gettato altre ombre sul film, perché stando a una fonte DaCosta avrebbe abbandonato la post-produzione di The Marvels per andare in Inghilterra a preparare il suo prossimo lavoro, Hedda con Tessa Thompson. È successo sul serio in un certo senso, conferma Nia, ma vanno comprese le circostanze:

È solo che hanno spostato la data del film quattro diverse volte. Invece di essere un processo di due anni al quale dedicarmi profondamente, è diventato un processo di tre anni e mezzo. Quindi ogni volta che la data si spostava, e sapevano che avevo quell'altro impegno, c'era lì un altro film già approvato che mi aspettava. [...] L'ho rimandato una volta, una seconda, una terza, ma alla fine tutti sapevamo che se la data [di The Marvels, ndr] fosse slittata ancora, non sarei potuta essere a Los Angeles per seguire il resto dei lavori di persona. [...] E allora abbiamo trovato il modo di lavorare in remoto, abbiamo trovato la maniera migliore, e in realtà nel momento in cui sono partita per Londra a preparare il mio prossimo film, tutti avevano capito benissimo com'era il film, cosa volevamo ottenere, tutti sapevano quello che volevo. [...] Perciò non è davvero una di quelle cose drammatiche come la gente pensa. Succede abbastanza spesso.