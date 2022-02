The Marvels, Brie Larson: "Non riuscivo a credere al copione"

News Cinema

Brie Larson ha svelato qualcosa (senza spoiler) su cosa ci si può aspettare da The Marvels, il prosieguo del grande successo di Captain Marvel.

The Marvels, seguito del Captain Marvel con Brie Larson, non sarà nelle sale prima del febbraio 2023: ci separa quindi ancora un intero anno dal ritorno della supereroina che col primo film del 2019 aveva incassato nel mondo 1.128.000.000 di dollari. Brie Larson ha cercato come può di dribblare le domande Uproxx sul segretissimo sequel. La sua risposta è senza spoiler ma intrigante. Leggi anche The Marvels: Samuel Jackson annuncia l’inizio delle riprese e conferma che sarà di nuovo Nick Fury

Brie Larson su The Marvels: una sceneggiatura incredibile

Intervistata da Uproxx, Brie Larson alias Carol Danvers alias Captain Marvel, ha ribadito di non poter svelare nulla della storia e dei contenuti di The Marvels, ma allo stesso tempo non ha trovato così spiacevole trasmetterci qualche sua sensazione sul progetto. La regia della serie è passata dalla coppia Anna Boden - Ryan Fleck a Nia DaCosta, con in curriculum western e horror...

Non trovo le parole per dire quanto sia incredibile la nostra regista, Nia DaCosta, e quale onore sia stato lavorare con lei, è un talento immenso, secondo me lei è il futuro. E potrei anche dirvi che, quando ho letto il copione per la prima volta, non riuscivo a credere a quello che leggevo. Mi son detta: "È fuori di testa!" Ed è la cosa che amo della Marvel, continuano a reinventarsi. Continuano a fare in questi film quello che non ti aspettavi fosse possibile. E non hanno paura. Quindi sono supergasata per quello che abbiamo fatto. Ci sono dei miei traguardi personali che non vedo l'ora di condividere, ma è divertente mantenere un po' il segreto. Ed è divertente sapere che, quando questo film uscirà, la gente lo adorerà. Voglio tenermi tutto per me ancora un pochino.