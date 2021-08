The Marvels: Samuel Jackson annuncia l’inizio delle riprese e conferma che sarà di nuovo Nick Fury

News Cinema

Con un post su Instagram Samuel L. Jackson avverte i fan che la lavorazione del sequel di Captain Marvel è cominciata e ribadisce che ci sarà anche lui, nel ruolo di Nick Fury.

Torniamo a parlare di The Marvels, il sequel di Captain Marvel, per comunicarvi che le riprese sono iniziate e che Samuel L. Jackson, come lui stesso ha annunciato via Instagram, tornerà a indossare il costume e la barba di Nick Fury.

Fino a questo momento la presenza di Samuel L. Jackson non era stata ufficializzata, ma ora non ci sono dubbi. Nel post condiviso sul social l'attore spiega che è arrivato il momento di riprendere il ruolo già ricoperto nel primo film.

L'inizio riprese di The Marvels, che è diretto da Nia DaCosta (già regista di Little Woods e del nuovo Candyman), è stato oggetto anche di un'intervista a Brie Larson, che ha speso parole di lode per il film:

E’ un'esperienza davvero unica. Sono una grandissima fan di Disneyland, e quindi ho la sensazione di trovarmi ogni giorno nella mia personale Disneyland, e questo perché stanno costruendo tutti questi folli mondi di cui nessuno sa nulla e che nessun altro vede. Li vedrete quando il film uscirà, ma al momento esistono solo per me. Al momento mi trovo su set più grandi di quanto possiate immaginare. E’ un film davvero speciale.

The Marvels arriverà in sala nel mese di novembre del 2022 e farà incontrare la Carol Danvers di Brie Larson con Monica Rambeau, che avrà il volto di Teyonah Parris, che ha debuttato nel ruolo nella serie WandaVision. Nel film ci sarà anche la nuova arrivata Iman Vellani. Ricordiamo che da WandaVision il nuovo film ha preso in prestito anche la sceneggiatrice Megan McDonnell.