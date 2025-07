The Map That Leads To You: il trailer ufficiale del film in arrivo su Prime Video

News Cinema

Madelyn Cline è la protagonista di questo film romantico diretto da un vecchio volpone come Lasse Hallström e tratto da un best seller di J.P. Monninger. Ecco trailer e trama di The Map that Leads to You.

Debutta il 20 agosto in streaming su Prime Video un nuovo film Amazon Original, di quelli che piacciono tanto alle e agli adolescenti, e che raccontano storie romantiche in chiave moderna. Si intitola The Map That Leads to You, ed è l'adattamento di un romanzo omonimo di J.P. Monninger, pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer.

Il film vede protagonista la lanciatissima Madelyn Cline, da oggi nei nostri cinema con il nuovo So cosa hai fatto, e nota per il ruolo di Sarah Cameron nella popolare serie Netflix Outer Banks, mentre dietro la macchina da presa c'è un nome di prestigio, quello dello svedese Lasse Hallström, specialista di questo genere di film un po' smielati. A completare il cast ci sono Josh Lucas, KJ Apa, Madison Thompson e Sofia Wylie, mentre il copione porta la doppia firma di Les Bohem e Vera Herbert.

Qui di seguito, trama e trailer originale di The Map That Leads to You.

The Map That Leads to You segue le vicende di Heather (Cline), una giovane donna che affronta un avventuroso viaggio attraverso l'Europa con la sua migliore amica come ultimo gesto di libertà prima di dare il via al meticoloso piano che ha programmato per la sua vita. Quando incontra Jack (Apa), uno sconosciuto magnetico e misteroso, scatta all'istante una scintilla che sarà l'inizio di un viaggio emotivo che nessuno dei due avrebbe potuto preventivare.

Man mano che la loro conoscenza si approfondisce, segreti, scelte di vita e verità nascoste metteranno alla prova il loro legame, e cambieranno la vita di Heathere in una maniera che lei non avrebbe mai potito immaginare.

The Map That Leads to You: il trailer ufficiale