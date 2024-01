The Mandalorian & Grogu, la prima immagine 'esplosiva' dal nuovo film Star Wars con Pedro Pascal

News Cinema

Grogu e Mando fuggono da una pericolosa esplosione nella prima immagine ufficiale di The Mandalorian & Grogu. L'attesissimo film diretto da John Favreau sostituirà la quarta stagione della serie legata all'universo di Star Wars.

Da ore non si parla che dello strabiliante annuncio di Lucasfilm: The Mandalorian, fortunatissima serie targata Disney+, diventerà un film. Mando (Pedro Pascal) e Grogu si preparano a conquistare il grande schermo. I due beniamini dei fans di Star Wars saranno protagonisti dell'entusiasmante avventura The Mandalorian & Grogu, di cui vi mostriamo con entusiasmo la prima immagine ufficiale.

Nella foto, Din Djarin fugge con il suo piccolo apprendista tra le braccia. Alle loro spalle, un'incredibile esplosione (si direbbe di un'astronave) infuoca lo spazio circostante. The Mandalorian & Grogu andrà a rimpiazzare la quarta stagione della serie tv, regalando una degna conclusione alle avventure del cacciatore di taglie e del cosiddetto 'Baby Yoda'.

Il film sarà diretto da Jon Favreau (ideatore della serie). Il regista partecipa al progetto anche nelle vesti di produttore, accanto alla presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, e a Dave Filoni. Il nuovo capitolo entrerà in produzione nel 2024.

Ecco la prima immagine di The Mandalorian & Grogu:

“Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare sul grande schermo il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu è estremamente entusiasmante” ha dichiarato Jon Favreau.

Kathleen Kennedy ha aggiunto: “Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amatissimi personaggi, e questa nuova storia si adatta perfettamente al grande schermo”. Non sappiamo chi firmerà la sceneggiatura del film, ma è molto probabile che sarà Dave Filoni. Naturalmente è presto per conoscere dettagli sulla trama e sul casting.

The Mandalorian & Grogu sarà alla guida del programma di sviluppo di lungometraggi Lucasfilm. L'universo ideato da George Lucas non si arricchirà solo del misterioso lungometraggio diretto da Taika Waititi. In produzione ci sono ben tre film legati a Star Wars. Il primo, che vedrà al timone James Mangold, racconterà la genesi del concetto di Forza e l'avventura del primo Cavaliere Jedi.

Dave Filoni chiuderà il cerchio iniziato con la prima stagione di The Mandalorian, lasciando confluire vari crossover. Il regista sta anche sviluppando la seconda stagione di Ahsoka. Infine, saltiamo a 15 anni dopo la disfatta di Palpatine: è qui che sarà ambientato il lungometraggio che porterà la firma di Sharmeen Obaid-Chinoy e vedrà Rey (Daisy Ridley) impegnata a ricostruire l’Ordine Jedi.