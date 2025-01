The Mandalorian & Grogu, il ruolo degli Hutt nel film di Jon Favreau

News Cinema

The Mandalorian & Grogu sarà in sala nel 2026, ma conosciamo già diversi dettagli sulla trama del film di Jon Favreau: il fansite Bespin Bulletin ha un nuovo scoop sul ruolo degli Hutt nel lungometraggio.

Al momento l'attesissimo The Mandalorian & Grogu, il film di Star Wars firmato da Jon Favreau e Dave Filoni, è in post-produzione: l'uscita rimane per ora confermata nel maggio 2026, per cui via via affioreranno nuovi dettagli su trama e personaggi, informazioni dalle quali chi teme spoiler dovrebbe tenersi alla larga. Vi invitiamo quindi a smettere di leggere, se non volete sapere quale sia lo Hutt che conterà nella vicenda e darà del filo da torcere ai nostri eroi. Lo scoop arriva dal fansite Bespin Bullettin. Leggi anche The Mandalorian & Grogu, rumor: svelato il ruolo top secret di Sigourney Weaver!

The Mandalorian & Grogu, il ruolo del terribile Rotta the Hutt