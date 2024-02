The Mandalorian & Grogu, ecco quando partiranno le riprese del film di Star Wars

News Cinema

Un nuovo report individua la data d'inizio delle riprese di The Mandalorian & Grogu, film che esplorerà le avventure di Din Djarin sul grande schermo di Star Wars.

Non è trascorso molto tempo da quando Star Wars ha annunciato la realizzazione di The Mandalorian & Grogu, film sequel dell’acclamata Serie TV con protagonista Pedro Pascal che esplorerà sul grande schermo un nuovo capitolo delle avventure del Mandaloriano Din Djarin e il suo piccolo amico. Disney e Lucasfilm hanno annunciato che il progetto avvierà la produzione quest’anno e, a distanza di poche settimane, è emerso un dettaglio più preciso relativo all’inizio delle riprese.

The Mandalorian & Grogu, rivelato quando inizieranno le riprese del film

Diretto da Jon Favreau, che si è già occupato della serie televisiva distribuita per tre stagioni in streaming via Disney+, The Mandalorian & Grogu avvierà molto presto le riprese come suggerito in un nuovo elenco condiviso dalla Film & Television Industry Alliance. The Mandalorian & Grogu è il primo film di Star Wars diretto al cinema dopo L’ascesa di Skywalker, ultimo di una trilogia con protagonista Rey di Daisy Ridley. Come riportato da ComicBook, il progetto dovrebbe avviare le riprese questa estate, precisamente il 17 giugno 2024, a Los Angeles. Anche le precedenti tre stagioni di The Mandalorian hanno scelto la città in questione per la maggior parte delle riprese.

Ad oggi non conosciamo i dettagli relativi alla trama del film, né se la quarta stagione procederà come previsto. Jon Favreau, prima ancora di annunciare la realizzazione di un sequel sul grande schermo, aveva precisato di aver già scritto la quarta stagione per cui tutto sembrava puntare verso un ritorno anche lato televisivo. La terza stagione di The Mandalorian, o meglio il suo finale, potrebbe aver lanciato la nuova rotta. Din Djarin e il suo apprendista mandaloriano si stabiliscono su Nevarro, conducendo una vita all’apparenza tranquilla in periferia dopo che Din ha accettato di lavorare con il capitano Carson Teva aiutando la Nuova Repubblica nella caccia a ciò che resta dell’Impero. Un finale aperto che lancia numerosi spunti da approfondire anche sul grande schermo. Jon Favreau, oltre ad occuparsi della regia del film, figura anche come produttore esecutivo insieme a Dave Filoni. A quando al cinema? È questa una delle domande che intriga maggiormente il pubblico, ma la cui risposta dovrà attendere. Quando Favreau ha annunciato la realizzazione di un film sequel, ha rivelato:

Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare il Mandalorian e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante.