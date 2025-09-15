The Mandalorian & Grogu, all'orizzonte quintali di merchandising
Alla Walt Disney Studios Marketing Expo di Shanghai, la Disney / Lucasfilm ha sventolato una campagna di marketing massiccia per The Mandalorian & Grogu, in arrivo nel maggio 2026. Grogu dovrebbe essere preminente nel merchandising: sorpresa?
The Mandalorian & Grogu si avvicina: manca meno di un anno all'uscita al cinema del film di Jon Favreau, nel maggio 2026. Il lungometraggio rappresenta idealmente la "quarta stagione" della serie su Disney+, e i riflettori sono puntati sul ritorno sul grande schermo di Star Wars, assente dal flop di Solo - A Star Wars Story. L'operazione abbraccia quella sinergia tra streaming / serialità televisiva e cinema che sta facendo registrare buoni numeri in sala, ma questo non significa che la Disney non sfoderi tutte le sue armi del merchandising per l'evento... Leggi anche The Mandalorian & Grogu, rivelato il budget sorprendentemente ridotto del film
The Mandalorian & Grogu, dalla serie al film, passando per il mito di Baby Yoda
Ci sono buone possibilità (le certezze meglio lasciarle ad altri) che The Mandalorian & Grogu possa riconciliare il marchio di Star Wars con il grande schermo, proprio riavviando un rapporto che si è interrotto: non solo dopo il tonfo di Solo - A Star Wars Story, ma anche dopo alcune serie tv che hanno deluso il fandom, cercando di non dimenticare gioielli come Andor. Tra il successo al cinema di un anime come Demon Slayer, diventato popolare con lo streaming, o il trionfo di Oceania 2 dopo la crescente popolarità del primo capitolo su Disney+, sembra che lavorare su racconti che si muovano tra tv e sala possa aiutare l'equilibrio economico di più "ecosistemi" commerciali. Non sappiamo ancora cosa Jon Favreau e Dave Filoni abbiano cucinato per The Mandalorian & Grogu, ma sarebbe ingenuo ignorare la forza iconica del duetto, forse l'unico in grado davvero di affiancarsi alla mitologia della saga originale di Star Wars. Se da un lato la quasi-dimissionaria Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, può contare su Favreau & Filoni, dall'altro la Disney non vuole correre rischi, per cui giocherà una delle carte che la major ama di più: merchandising! Nell'ambito della Walt Disney Studios Marketing Expo a Shanghai, è stato diffuso questo annuncio: "In quanto erede della Forza nella galassia, nonché partner più adorabile del Mandaloriano, Grogu ha travolto il mondo con il suo carisma birichino e tenero. Sarà presto disponibile merchandise a tema Grogu su tutti i canali, tutte le categorie e per tutte le fasce d'età: la tempesta di Grogu sta per abbattersi!" Insomma, una campagna promozionale molto incentrata su Baby Yoda - pardon - Grogu reggerà l'evento cinematografico del maggio 2026.