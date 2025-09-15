TGCom24
Home | Cinema | News | The Mandalorian & Grogu, all'orizzonte quintali di merchandising
Schede di riferimento
The Mandalorian & Grogu
Anno: 2026
The Mandalorian & Grogu
News Cinema

The Mandalorian & Grogu, all'orizzonte quintali di merchandising

Domenico Misciagna

Alla Walt Disney Studios Marketing Expo di Shanghai, la Disney / Lucasfilm ha sventolato una campagna di marketing massiccia per The Mandalorian & Grogu, in arrivo nel maggio 2026. Grogu dovrebbe essere preminente nel merchandising: sorpresa?

The Mandalorian & Grogu, all'orizzonte quintali di merchandising

The Mandalorian & Grogu si avvicina: manca meno di un anno all'uscita al cinema del film di Jon Favreau, nel maggio 2026. Il lungometraggio rappresenta idealmente la "quarta stagione" della serie su Disney+, e i riflettori sono puntati sul ritorno sul grande schermo di Star Wars, assente dal flop di Solo - A Star Wars Story. L'operazione abbraccia quella sinergia tra streaming / serialità televisiva e cinema che sta facendo registrare buoni numeri in sala, ma questo non significa che la Disney non sfoderi tutte le sue armi del merchandising per l'evento... Leggi anche The Mandalorian & Grogu, rivelato il budget sorprendentemente ridotto del film

The Mandalorian & Grogu, dalla serie al film, passando per il mito di Baby Yoda

Ci sono buone possibilità (le certezze meglio lasciarle ad altri) che The Mandalorian & Grogu possa riconciliare il marchio di Star Wars con il grande schermo, proprio riavviando un rapporto che si è interrotto: non solo dopo il tonfo di Solo - A Star Wars Story, ma anche dopo alcune serie tv che hanno deluso il fandom, cercando di non dimenticare gioielli come Andor. Tra il successo al cinema di un anime come Demon Slayer, diventato popolare con lo streaming, o il trionfo di Oceania 2 dopo la crescente popolarità del primo capitolo su Disney+, sembra che lavorare su racconti che si muovano tra tv e sala possa aiutare l'equilibrio economico di più "ecosistemi" commerciali. Non sappiamo ancora cosa Jon Favreau e Dave Filoni abbiano cucinato per The Mandalorian & Grogu, ma sarebbe ingenuo ignorare la forza iconica del duetto, forse l'unico in grado davvero di affiancarsi alla mitologia della saga originale di Star Wars. Se da un lato la quasi-dimissionaria Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, può contare su Favreau & Filoni, dall'altro la Disney non vuole correre rischi, per cui giocherà una delle carte che la major ama di più: merchandising! Nell'ambito della Walt Disney Studios Marketing Expo a Shanghai, è stato diffuso questo annuncio: "In quanto erede della Forza nella galassia, nonché partner più adorabile del Mandaloriano, Grogu ha travolto il mondo con il suo carisma birichino e tenero. Sarà presto disponibile merchandise a tema Grogu su tutti i canali, tutte le categorie e per tutte le fasce d'età: la tempesta di Grogu sta per abbattersi!" Insomma, una campagna promozionale molto incentrata su Baby Yoda - pardon - Grogu reggerà l'evento cinematografico del maggio 2026.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
The Mandalorian & Grogu
Anno: 2026
The Mandalorian & Grogu
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Frozen 3 potrebbe introdurre un nuovo membro della famiglia di Anna e Elsa
news Cinema Frozen 3 potrebbe introdurre un nuovo membro della famiglia di Anna e Elsa
Springsteen: Liberami dal Nulla, un nuovo trailer ufficiale del film con Jeremy Allen White
news Cinema Springsteen: Liberami dal Nulla, un nuovo trailer ufficiale del film con Jeremy Allen White
The Batman 2, cosa ne pensa Robert Pattinson della sceneggiatura del sequel
news Cinema The Batman 2, cosa ne pensa Robert Pattinson della sceneggiatura del sequel
Balle Spaziali 2, colpaccio: Rick Moranis è a bordo! Josh Gad svicola, ma la conferma è vicina
news Cinema Balle Spaziali 2, colpaccio: Rick Moranis è a bordo! Josh Gad svicola, ma la conferma è vicina
Demon Slayer- Il Castello dell'Infinito è primo al boxoffice italiano del weekend, record negli USA
news Cinema Demon Slayer- Il Castello dell'Infinito è primo al boxoffice italiano del weekend, record negli USA
Velluto blu, l'epicentro del terremoto lynchiano e dell'esplorazione avventurosa dell'inconcio
news Cinema Velluto blu, l'epicentro del terremoto lynchiano e dell'esplorazione avventurosa dell'inconcio
I migliori film in streaming scritti e/o diretti da Oliver Stone
news Cinema I migliori film in streaming scritti e/o diretti da Oliver Stone
Alieni, distopie e forze oscure: 5 grandi film di fantascienza con protagoniste femminili
news Cinema Alieni, distopie e forze oscure: 5 grandi film di fantascienza con protagoniste femminili
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Nostalgia
Memorie di una Geisha
Ti presento Sofia
The Italian Job
Section 8
I 4 figli di Katie Elder
The Foreigner
Born to Raise Hell
Matilda 6 mitica
Attacco al Potere - Olympus Has Fallen
Allied - Un'ombra nascosta
L'Ultimo Respiro - Trappola negli Abissi
Film stasera in TV