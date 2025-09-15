The Mandalorian & Grogu, all'orizzonte quintali di merchandising

News Cinema

Alla Walt Disney Studios Marketing Expo di Shanghai, la Disney / Lucasfilm ha sventolato una campagna di marketing massiccia per The Mandalorian & Grogu, in arrivo nel maggio 2026. Grogu dovrebbe essere preminente nel merchandising: sorpresa?

The Mandalorian & Grogu si avvicina: manca meno di un anno all'uscita al cinema del film di Jon Favreau, nel maggio 2026. Il lungometraggio rappresenta idealmente la "quarta stagione" della serie su Disney+, e i riflettori sono puntati sul ritorno sul grande schermo di Star Wars, assente dal flop di Solo - A Star Wars Story. L'operazione abbraccia quella sinergia tra streaming / serialità televisiva e cinema che sta facendo registrare buoni numeri in sala, ma questo non significa che la Disney non sfoderi tutte le sue armi del merchandising per l'evento... Leggi anche The Mandalorian & Grogu, rivelato il budget sorprendentemente ridotto del film

The Mandalorian & Grogu, dalla serie al film, passando per il mito di Baby Yoda