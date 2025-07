The Long Walk: il nuovo trailer del film distopico tratto da La lunga marcia di Stephen King

News Cinema

Dalle distopie di Hunger Games a quelle di Stephen King, Francis Lawrence porta sullo schermo un classico dello scrittore del Maine, La lunga marcia. Ecco il nuovo trailer.

Ci piace pensare che non sia un caso, ma sia una specie di avvertimento morale per il pubblico, il fatto che al cinema e nei prodotti seriali arrivino in questo preciso momento parecchie storie distopiche create dalle menti di geniali autori, che un tempo sembravano impossibili ma che adesso, coi tempi che corrono, somigliano sempre più spesso alla realtà. Storie di giovani, poveri, disperati, sottoproletari si sarebbe detto un tempo, gente comune sacrificata per il divertimento dei più fortunati e cinici, dalla serie di Hunger Games tratta dai romanzi di Suzanne Collins a Squid Game. E non è sicuramente un caso che due dei primi romanzi distopici di Stephen King stiano per arrivare al cinema quasi in contemporanea: The Running Man, con cui Edgar Wright riadatta la storia già portata al cinema da L'implacabile e The Long Walk, al suo primo adattamento, diretto non a caso da uno che di storie del genere ha parecchia esperienza, ovvero Francis Lawrence. Tratto dal romanzo omonimo del 1979, pubblicato da King con lo pseudonimo di Richard Bachman e pubblicato in Italia nel 1985, quando il nome di King era ormai già affermato, The Long Walk uscirà in America a settembre e speriamo presto anche da noi. Con l'occasione è stato diffuso il secondo, notevole trailer ufficiale, con un cattivissimo Mark Hamill.



The Long Walk: Il Trailer Ufficiale del Film tratto dal romanzo "La Lunga Marcia" di Stephen King - HD

The Long Walk: ne resterà soltanto uno

Questa la storia raccontata nel romanzo: In un’America alternativa governata da un regime totalitario, ogni anno si tiene una competizione brutale chiamata La Lunga Marcia. Cento adolescenti vengono selezionati per camminare senza sosta lungo una strada statale. Le regole sono semplici e spietate: Devono mantenere una velocità minima di 6 km/h. Chi rallenta riceve un’ammonizione. Alla terza, viene giustiziato sul posto da soldati armati. Il protagonista è Ray Garraty (Cooper Hoffman), un ragazzo del Maine che partecipa alla marcia con motivazioni inizialmente vaghe. Durante il percorso, Ray stringe legami con altri concorrenti, affronta la morte, la fatica, la fame e il collasso mentale. La gara si conclude solo quando rimane un solo sopravvissuto, che riceverà “tutto ciò che desidera per il resto della sua vita”. A interpretare i ragazzi nel film sono - oltre al sempre più degno dell'eredità paterna Cooper Hoffman, Charlie Plummer, Ben Wang, David Jonsson e Garrett Wairing mentre gli adulti sono Judy Greer e il citato Mark Hamill in un ruolo per lui insolito. Speriamo di potervi dare al più presto notizie sull'uscita italiana di un film che per noi è imperdibile.