The Long Night: l'agghiacciante trailer dell'horror demoniaco con la scream queen Scout Taylor-Compton

E’ appena stato diffuso il trailer del film dell'orrore The Long Night, che vede protagonista Scout Taylor-Johnson, già Laurie Strode nei due Halloween di Rob Zombie.

E’ stato appena diffuso l'inquietante trailer di un horror intitolato The Long Night in cui la solita coppia disgraziata ha la malaugurata idea di andare a trascorrere un fine settimana in una vecchia casa isolata e finisce per andare incontro a un destino crudele.

The Long Night porta la firma di Rich Ragsdale, che nasce come compositore di colonne sonore (a lui dobbiamo le musiche di Arac Attack - Mostri a otto zampe), mentre la sceneggiatura è di Robert Sheppe e Mark White. Gli attori protagonisti sono invece Scout Taylor-Compton e Nolan Funk. La prima è conosciuta per aver interpretato Laurie Strode nel reboot di Halloween intitolato Halloween - The Beginning e nel sequel Halloween II, entrambi diretti da Rob Zombie.

La trama di The Long Night

Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa parla The Long Night. Ecco la sinossi ufficiale

Mentre cerca i genitori che non ha mai conosciuto, Grace, che viene da New York, torna nei luoghi della sua infanzia, nel sud del paese, insieme al suo compagno, per seguire la pista giusta che potrebbe condurla dove si trovano i suoi familiari. Non appena la coppia arriva a destinazione, il suo weekend prende una piega bizzarra e terrificante quando una setta spaventosa con un leader delirante comincia a terrorizzarla per fare in modo che una folle e antica profezia apocalittica si avveri.

Il trailer di The Long Night

"Temi l'oscurità dentro di te" leggiamo nel trailer spaventoso, cupo e accattivante di The Long Night, che in soli due minuti raggruppa una molteplicità di elementi tipici dei film dell'orrore: una casa stregata, una setta che compie sacrifici umani, la possessione demoniaca, come già ci aveva suggerito la sinossi ufficiale. Le immagini sono angoscianti e paurose, non c'è che dire, ed è un peccato che The Long Night esca soltanto on demand negli Stati Uniti. Ma non disperiamo: siccome l'horror è un genere intramontabile, chissà che il film non arrivi anche da noi, se non in sala, almeno su una piattaforma streaming.