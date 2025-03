The Last Showgirl: Anteprime e Special Nights per l'arrivo al cinema del film con Pamela Anderson.

News Cinema

In occasione dell'arrivo al cinema, giovedì 3 aprile, di The Last Showgirl, l'atteso film di Gia Coppola che è valso a Pamela Anderson una nomination ai Golden Globe 2025, Be Water Film ha organizzato delle presentazioni speciali del film a Roma, Milano e Brescia. Ecco tutti i dettagli.

Arriva nei nostri cinema giovedì 3 aprile, The Last Showgirl, l'atteso film diretto da Gia Coppola che vede protagonista una sorprendente e inedita Pamela Anderson, che per questo suo ruolo ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe 2025 come miglior attrice in un film drammatico ed è stata acclamata dalla critica di tutto il mondo per la sua performance toccante e rivoluzionaria.

Per l'occasione, Be Water Film, che distribuisce il film nel nostro paese in collaborazione con Medusa Film, ha organizzato un'anteprima a Roma che si svolgerà martedì 1 aprile alle ore 20.15 presso The Space Moderno. La proiezione in lingua originale con sottotitoli italiani, sarà seguita da "Movie Talk dal vivo" con Chiara Tagliaferri.

Oltra a questa anteprima, sono previste una serie di Special Nights a Roma, Milano e Brescia. Ecco date, orari e dettagli:



Mercoledì 2 aprile alle ore 21.15 presso il cinema Colosseo di Milano:spettacolo di Burlesque e a seguire proiezione del film.

Mercoledì 2 aprile alle ore 21.30 all'Anteo Palazzo del cinema di Milano: Introduzione con la scrittrice Giulia Paganelli (EvaStaiZitta) seguita dalla proiezione del film in lingua originale con sottotitoli italiani.

Mercoledì 2 aprile alle ore 21 al Cinema Moretto di Brescia: cocktail di benvenuto e proiezione del film.

Giovedì 3 aprile ore 21 al cinema Barberini di Roma: proiezione del film in lingua originale con sottotitoli italiani e a seguire performance di Burlesque di Giulia Di Quilio (Vesper Julie).

Venerdì 4 aprile all'UCI Bicocca ore 20:15 proiezione del film in version italiana e a seguire Q&A con la giornalista Marta Perego.



Per la prevendita dei biglietti, vi rimandiamo al sito: https://the-last-showgirl.alcinema.it/

The Last Showgirl: la trama ufficiale e il trailer in italiano del film con Pamela Anderson

Un’incredibile storia di resilienza, strass e piume, con protagonista un’inedita Pamela Anderson, nominata ai Golden Globe 2025 come miglior attrice in un film drammatico e acclamata dalla critica di tutto il mondo per la sua performance toccante e rivoluzionaria. In The Last Showgirl interpreta Shelly, l'iconica showgirl di Las Vegas che dopo 30 anni di attività, quando il suo storico spettacolo chiude bruscamente, deve ripensare il suo futuro e affrontare le scelte del passato. Il premio Oscar® Jamie Lee Curtis affianca Pamela Anderson con un’interpretazione brillante e unica nel ruolo della migliore amica di Shelly. Nel cast anche Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka e Billie Lourd nei panni della figlia.La colonna sonora contiene una canzone originale Beautiful That Way, cantata dalla superstar del pop Miley Cyrus. Il brano è prodotto dal candidato Oscar® Andrew Wyatt e scritto da Wyatt, Cyrus e Lykke Li e ha ottenuto la nomination come Miglior Canzone ai Golden Globe 2025.