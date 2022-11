The Land of Dreams e i 5 musical dal cuore italiano

News Cinema

Con l'arrivo al cinema del musical The Land of Dreams di Nicola Abbatangelo anche il nostro Paese (ri)scopre la passione per le note musicali sul grande schermo.

Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, The Land of Dreams debutta nelle sale italiane dal 10 novembre. Nel primo film di Nicola Abbatangelo che firma la sceneggiatura insieme a Davide Orsini, il regista porta sul grande schermo una favola in musical romantica e visivamente potente. Un progetto ambizioso, soprattutto per la cinematografia italiana che spera di ottenere il plauso da parte del pubblico e di abbracciare un genere diverso che, almeno nel nostro Paese, non è stato mai sfruttato a dovere. Eppure, The Land of Dreams non è di certo il primo musical dal "cuore italiano". Qui c’è una selezione dei cinque film più rappresentativi del genere.



The Land of Dreams: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ammore e Malavita

Diretto dai Manetti Bros. e arrivato nelle sale nel 2017, Ammore e Malavita ha visto nel cast una raggiante Serena Rossi – appena uscita dalla sua esperienza in Un posto al sole – nel ruolo di Fatima e un convincente Giampaolo Morelli che ha interpretato Ciro, in una storia di riscatto, di amore e di malavita ambientata nei meandri della città di Napoli. Affondando a piene mani nella grande tradizione della musica neomelodica e prendendo spunto dalla saga malavitosa di Gomorra, i due registi compiono un vero e proprio miracolo, realizzando un musical intenso, brillante, accattivante e divertente. Oggi è disponibile su Raiplay.

Nine

Non è propriamente un musical italiano, ma Nine di Rob Marshall celebra tutto il meglio nella nostra tradizione culturale. Arrivato nelle sale nel lontano 2009, il regista di Chicago porta sul grande schermo l’omonimo musical di Broadway, ispirato all’opera teatrale di Mario Fratti, commediografo italiano ma trapiantato all’estero. La pièce a sua volta è ispirata a 8 e mezzo di Federico Fellini. Con un cast di grandi stelle tra cui spunta Nicole Kidman, Penelope Cruz e l’italianissima Sophia Loren, Nine è una storia che immortala la città di Roma durante gli anni ’60, fotografando tutte le bellezze della Città Eterna. Nonostante i nomi imponenti, il film è stato un flop al botteghino. In Italia nella prima settimana di programmazione ha guadagnato appena 530mila euro.

Cyrano

In un’imponente co-produzione tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, Cyrano è il musical di Joe Wright che re-immagina il mito in una versione spudoratamente pop. È stato un successo di pubblico e critica senza precedenti. Arrivato nei cinema a marzo del 2022, il film vede un magnetico Peter Dinklage (l’ex divo di Game of Thrones) protagonista di una storia d’amore intesa e per nulla banale. Il Cyrano del titolo è un uomo schietto e sincero, che si batte con tutte le sue forze per conquistare il cuore di Roxanne.

Backstage – Dietro le quinte

Creato e concepito per il pubblico di Amazon Prime Video, il film di Cosimo Alemà è stato distribuito in streaming il 13 ottobre del 2022. Vagamente ispirato alla serie tv di Saranno Famosi, Backstage – Dietro le quinte è la storia di un gruppo di ragazzi che sognano di essere scelti per un imponente spettacolo teatrale che andrà in scena al Teatro Sistina di Roma. Dai 111 aspiranti tra i 16 e 25 anni, la scelta ricade solo su 9 ballerini. Tra coreografie, canti e balli, il film non fa altro che celebrare le vittorie e le sconfitte della generazione Z.

Un’avventura

Un film sulla forza dell’amore che vince su tutto, persino sulle pieghe del tempo. Un'avventura, il film del 2019 di Marco Danieli con Laura Chiatti e Michele Riondino, non è propriamente un musical ma si avvicina di molto. Attraverso le canzoni più iconiche di Lucio Battisti, il pubblico si immerge nella storia di Matteo e Francesca. Un film coraggioso, imperfetto ma accattivante che celebra le bellezze della Puglia e dell’Italia stessa durante quei favolosi anni ’70.