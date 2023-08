The Kitchen - L'esordio alla regia di Daniel Kaluuya e Kibwe Tavares sarà il film di chiusura del London Film Festival

News Cinema

The Kitchen, esordio alla regia del premio Oscar Daniel Kaluuya, sarà presentato in anteprima al London Film Festival il 15 ottobre, come film di chiusura. Scopriamo quindi i primi dettagli del progetto.

The Kitchen - esordio alla regia di Daniel Kaluuya e Kibwe Tavares - sarà presentato, come film di chiusura, al London Film Festival 2023, previsto dal 4 al 15 ottobre. Il lungometraggio, targato Netflix, verrà poi rilasciato sulla piattaforma streaming in una data ancora da definirsi.

The Kitchen - Una Londra distopica dilaniata dai conflitti sociali al centro dell'esordio alla regia di Daniel Kaluuya

Il lungometraggio è ambientato in una Londra distopica, dove il divario fra ricchi e poveri è stato portato all'estremo. Ogni forma di edilizia popolare è stata abbattuta, tranne The Kitchen, una piccola comunità i cui abitanti si rifiutano di lasciare le proprie case. La trama segue in particolare la storia di Izi (Kane Robinson), che vive nel quartiere per necessità ed è alla disperata ricerca di una via d'uscita, e Benji (Jedaiah Bannerman), un orfano di madre di appena dodici anni, che vorrebbe trovare una nuova famiglia. In un mondo spietato ed avverso alla loro condizione, Izi e Benji proveranno quindi a sopravvivere, cercando anche di creare un legame autentico. A spiegare le motivazioni dietro la realizzazione del film - e l'onore di poterlo presentare al London Film Festival - sono stati i due registi, Daniel Kaluuya e Kibwe Tavares:

Siamo entrambi cresciuti a Londra e The Kitchen è una lettera d'amore alla nostra città, quindi è un vero onore presentarlo qui in anteprima, nel nostro luogo d'origine, durante la serata di chiusura del BFI London Film Festival. Il percorso del film, dalla sceneggiatura allo schermo, iniziato dieci anni fa, è stato una collaborazione continua fra noi e la comunità del cast e della troupe, che hanno costruito la nostra "Kitchen", compresi i nostri due straordinari protagonisti Kane Robinson e Jedaiah Bannerman, le cui interpretazioni costituiscono il cuore della nostra storia. Insieme abbiamo cercato di realizzare qualcosa di originale, riflessivo e "filmico", un'allegoria ed un omaggio ai residenti delle "Kitchen" di ogni città del mondo.

Kaluuya - premio Oscar per Judas and the Black Messiah - è coinvolto nel progetto anche come sceneggiatore, insieme a Rob Hayes e Joe Murtagh, e come produttore. Nel team di produzione figura anche Michael Fassbender. Al fianco dei due protagonisti, Kane Robinson e Jedaiah Bannerman, troviamo poi Hope Ikpoku Jr, Teija Kabs, Demmy Ladipo, Cristale e BackRoad Gee. Non resta quindi che attendere ulteriori dettagli sul progetto, in attesa dell'annuancio della data d'uscita.