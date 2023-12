The Kitchen: ecco il trailer italiano ufficiale del film Netflix

News Cinema

Diretto dai registi britannici Kibwe Tavares e Daniel Kaluuya, questo thriller distopico sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal prossimo 19 gennaio. Ecco trailer e trame di The Kitchen.

"Una storia sull'essere padre e sul legame con la comunità... C'è una kitchen in ogni città. In una Londra distopica, il divario tra i ricchi e i poveri è arrivato al limite".

Questa è la brevissima descrizione che, sul canale ufficiale YouTube di Netflix Italia, accompagna il trailer italiano di The Kitchen, nuovo thriller distopico che vedremo in streaming sulla piattaforma a partire dal 19 gennaio.

The Kitchen è diretto da Kibwe Tavares e Daniel Kaluuya (l'attore di Scappa - Get Out e di Nope di Jordan Peele, premio Oscar per la sua interpretazione in Judas and the Black Messiah, qui anche sceneggiatore con Joe Murtagh, e produttore), e vede protagonisti Kane Robinson (ovvero il rapper noto come Kano) e l'esordiente Jedaiah Bannerman. Con loro nel cast ci sono anche Hope Ikpoku Jr, Ian Wright, BackRoad Gee, Cristale, Teija Kabs e Demmy Ladipo.

Nel film, dato quel contesto di partenza sopra descritto, si parla di una capitale britannica in cui ogni forma di edilizia popolare è stata eliminata, e rimane solo un quartiere di poveri noto appunto come "The Kitchen", popolato da una comunità che si rifiuta di lasciare il luogo che considera casa sua. È qui che incontriamo il solitario Izi, uno che a The Kitchen ci si è solo trovato, e che cherca cerca disperatamente una via d'uscita, e il dodicenne Benji, che ha perso la madre ed è alla ricerca di una famiglia: una coppia improbabile che cercherà di stringere un legame nel contesto di un mondo che gli è nemico.

Ecco il trailer italiano ufficiale di The Kitchen: