The Kill Room, Uma Thurman al fianco della figlia Maya Hawke nel trailer della dark comedy

Uma Thurman e Maya Hawke per la prima volta nello stesso film: accade in The Kill Room, dark comedy che si mostra con un primo trailer.

The Kill Room presenta il suo ricchissimo cast nel primo trailer, ma custodisce una chicca in più: Uma Thurman e Maya Hawke, madre e figlia, condividono lo stesso schermo per la prima volta nella dark comedy. Basata sul mondo dell’arte contaminato dalla malavita, The Kill Room include anche Samuel L. Jackson (reduce dalla parentesi su Disney+ con Secret Invasion), Joe Manganiello e Debi Mazar.

The Kill Room, Uma Thurman è una gallerista spericolata nel primo trailer

I protagonisti di The Kill Room sono una gallerista, Patrice, un sicario di nome Reggie Pitt e il suo boss criminale Gordon Davis. Questo improbabile trio mette in piedi un astuto piano per riciclaggio di denaro attraverso il mondo dell’arte e diventano improvvisamente soci in affari. Per far sì che il piano funzioni, hanno bisogno di trasformare Reggie in un artista e che realizzi quadri da vendere, così da rendere legittimi gli accordi. Purtroppo Reggie si lascia ispirare fin troppo dalla sua vita da criminale e i suoi quadri diventano una sorta di racconto dei suoi omicidi, un dettaglio naturalmente tenuto ben segreto e che lancia sempre più il fascino del misterioso Bagman sulla scena artistica di New York. E quel suo successo inaspettato inizia ad attirare più attenzione del previsto, da parte di possibili acquirenti e della stampa. Quando Patrice si rende conto di essere in affari con killer e non soltanto spacciatori, vorrà una via d’uscita.

A differenza di Uma Thurman, sua figlia Maya Hawke (che ha conquistato la notorietà grazie a Stranger Things) ha un ruolo secondario nella dark comedy ed interpreta uno dei personaggi desiderosi di scoprire la verità sull’artista più chiacchierato di New York. Oltre ad essere una grande opportunità per madre e figlia di condividere lo stesso set, The Kill Room ha permesso anche a Samuel L. Jackson e Uma Thurman di ritrovarsi a distanza di quasi 30 anni dal successo di Pulp Fiction. Per la regista Nicol Paone, lavorare con Samuel L. Jackson e Uma Thurman è stato un sogno, come ha raccontato a The Hollywood Reporter:

In ogni momento in cui sono sullo schermo, sono sia invidiabili che accattivanti. Sono eternamente grata a entrambi per aver accettato e son entusiasta di dare vita a questo insieme ad Anne Clements e Yale Productions.