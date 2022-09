The Karate Kid: la saga riparte con un reboot!

News Cinema

Annunciato ufficialmente dalla Sony il reboot di The Karate Kid, che arriverà al cinema nel 2024.

Nel 1984 usciva The Karate Kid, che in Italia aveva l'incongruo sottotitolo "Per vincere domani". Fu un enorme successo in tutto il mondo tra i giovani spettatori, tanto da dare luogo a due sequel nel 1986 e 1989, a un altro film nel 1994 e a un remake nel 2010 con Jaden Smith. E adesso arriverà nei cinema mondiali, il 7 giugno 2024, un vero e proprio reboot che, secondo la dichiarazione ufficiale della Sony Pictures, costituirà "il ritorno al franchise originale di Karate Kid".

La saga di Karate Kid e il prossimo reboot

Il primo The Karate Kid era diretto dal regista di Rocky, John G. Avildsen e interpretato negli iconici ruoli principali da Ralph Macchio, il giovane protagonista, Daniel, e dal suo sensei, mr. Myagi, che aveva il volto dell'attore di origini giapponesi Noriyuki "Pat" Morita. Attualmente l'interesse intorno alla serie è stato risvegliato da Cobra Kai, la serie in cinque stagioni in onda su Netflix, con Ralph Macchio, William Zabka e dei giovani attori, prodotta proprio dalla Sony. I tempi sembrano dunque maturi per un ritorno alle origini e per questo lo Studio ha deciso di metterlo in cantiere al più presto, decidendo la data di uscita ancora prima di annunciare attori e regista. Restiamo in attesa di conoscere chi raccoglierà l'eredità dei personaggi.