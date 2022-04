The Italian Recipe: la coproduzione fra Cina e Italia che aprirà il Far East Film Festival 2022

News Cinema

In anteprima mondiale sarà un film prodotta da Cina e Italia ad aprire l'edizione 2022 del Far East Film Festival di Udine. Si intitola The Italian Recipe e uscirà in 9000 cinema in Cina. Conosciamolo meglio.

Sarà The Italian Recipe (La ricetta italiana, una magica notte a Roma), diretto dalla regista Hou Zuxin, ad aprire la ventiquattresima edizione del Far East Film Festival di Udine in anteprima mondiale. Poi l'aspetta un'uscita a tappetto in migliaia di schermi in Cina. Si tratta di una commedia romantica cinese che contiene molta Italia: sul fronte delle location romane (Fori Imperiali, Trinità dei Monti, Castel S. Angelo, Fontana di Trevi e il lungotevere), della troupe impegnata e, aspetto non certo consueto, sul fronte coproduttivo.

The Italian Recipe (La ricetta italiana) è infatti una coproduzione Italia – Cina - Germania: per l'Italia il film è prodotto da Orisa Produzioni di Cristiano Bortone e Dauphine Film Company di Roberta Manfredi e Alberto Simone, con Rai Cinema e con il sostegno della Regione Lazio, Fondo Lazio Cinema International e il supporto di Roma Lazio Film Commission.

"Leggendo la sceneggiatura di Alberto Simone – commenta il produttore Cristiano Bortone – ho capito subito che la storia era perfetta per portare qualcosa dell’Italia, dell’immaginario italiano, al grande pubblico cinese. The Italian Recipe (La ricetta italiana) è una vera coproduzione e mi auguro possa incoraggiare i nostri due mondi, forse meno lontani di quanto crediamo, a lavorare di nuovo assieme. Il lancio internazionale del Far East Film Festival rappresenta, senza dubbio, un passo importante in questa direzione".

"Con il nostro festival – aggiunge Sabrina Baracetti, presidente del FEFF – cerchiamo di raccontare l’Oriente all’Europa dal 1999. Ci siamo innamorati di The Italian Recipe (La ricetta italiana) proprio perché, oltre ad essere una bellissima commedia, rovescia la prospettiva: parla del nostro paese pensando alle grandi platee popolari dell’Asia, come ha fatto il cinema italiano degli anni ’50 pensando timidamente all’America".

La trama di The Italian Recipe

Peng è una pop star cinese. Arrivato a Roma per un reality show, incontra la giovane Mandy, che vive in Italia con i suoi zii cinesi dopo la morte della madre. Mandy si arrabatta fra mille lavori per sostenere la famiglia, ma nel cuore ha un sogno segreto: diventare una grande chef come il suo idolo, Antonino Cannavacciuolo, seguendo la passione che la madre aveva per la cucina. All’inizio Peng e Mandy si detestano: lui crede che lei sia solo una Cenerentola mentre lei lo considera arrogante e viziato.

Le circostanze però li costringono a passare insieme un’intera notte. Sarà un’avventura romana pazza ed esilarante, tra la finale di calcio Italia-Germania, il tentativo di salvare un matrimonio andato in pezzi e il sospetto che Peng sia stato rapito, cosa che fa scatenare i social media del suo paese aumentando alle stelle la sua popolarità. Una notte magica cambierà la vita dei due protagonisti facendoli innamorare e insegnando loro che la cosa più importante nella vita è inseguire i propri sogni.

Come Gregory Peck e Audrey Hepburn, gli attori protagonisti Liu Xun e Huang Yao danno vita a un brillante gioco di coppia e regalano una centratissima variazione contemporanea sul tema di Vacanze romane.