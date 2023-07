The Inventor, il trailer con Leonardo da Vinci in stop-motion, diretto da un ex-Pixar

News Cinema

Si mostra finalmente con il trailer internazionale The Inventor, il film di animazione in stop-motion di Jim Capobianco, ex della Pixar. Protagonista è Leonardo da Vinci. Inserti in animazione 2D a mano libera a cura del Cartoon Saloon di Tomm Moore. Comincia l'attesa.

The Inventor, il lungometraggio animato in stop-motion dedicato a Leonardo da Vinci e diretto dall'ex-Pixar Jim Capobianco, è finalmente pronto: passato da Annecy, si mostra ora con uno spiritoso trailer americano, dove possiamo sbirciare anche gli inserti in animazione 2D a mano libera, supervisionati dal Cartoon Saloon di Tomm Moore. Una combinazione di talenti che promette bene.





The Inventor, il film animato su Leonardo da Vinci

The Inventor si avvale di un cast vocale originale di prim'ordine, con il grande Stephen Fry a interpretare Leonardo, e voci secondarie affidate a Daisy Ridley (Margherita d'Angoulême), Marion Cotillard (Luisa di Savoia) e Matt Berry (Papa Leone X). Il regista Jim Capobianco ha lavorato diversi anni per la Pixar e la Disney, dove ha cotribuito agli storyboard - tra gli altri - di Fantasia 2000, Alla ricerca di Nemo, Monsters & Co. e Inside Out. Suo fu il soggetto dell'amatissimo Ratatouille, e Jim aveva debuttato alla regia proprio con il cortometraggio in 2D abbinato all'edizione digitale del film di Bird, "Il tuo amico topo". Legato all'animazione a mano libera, l'ha per esempio supervisionata in Il ritorno di Mary Poppins. Per alcuni inserti 2D di The Inventor, ha voluto la supervisione dell'irlandese Cartoon Saloon, lo studio dietro a capolavori come Wolfwalkers.

The Inventor vede Leonardo, a caccia di stimoli creativi, lasciare l'Italia alla volta della Francia, dove studia il corpo umano e si scatena con realizzazioni sempre più visionarie, come macchine volanti. Alla ricerca del senso della vita, intraprende il suo viaggio con al fianco l'audace Principessa Margherita.

Attendiamo dettagli sull'uscita italiana. Il film sarà distribuito nei cinema nordamericani il 25 agosto.