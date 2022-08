The Infernal Machine: Guy Pearce scrittore perseguitato da un fan nel trailer del thriller psicologico

News Cinema

In The Infernal Machine, un thriller psicologico dal ritmo serrato, Guy Pearce fa la parte di uno scrittore bombardato di messaggi da un suo fan fuori di testa. Del film abbiamo oggi il trailer.

Guy Pearce è il protagonista di un thriller ad altissima tensione che, in questi tempi di follie condivise, traumi provocati dalla pandemia e haters che si esprimono attraverso i social, ci inquieta non poco, perché ciò che succede non è poi così lontano dalla realtà. L'attore australiano interpreta infatti uno scrittore che ha inconsapevolmente spinto un giovane lettore alla più cieca violenza e che, per una sorta di par condicio, riceve misteriose e continue minacce e comincia a temere per la propria vita. Il film si intitola The Infernal Machine e arriva nelle sale USA il 23 settembre.

The Infernal Machine: la trama

The Infernal Machine, di cui possiamo vedere il trailer, è interpretato anche da Alice Eve (Into Darkness - Star Trek), Alex Pettyfer (Magic Mike) e Jeremy Davies (Salvate il Soldato Ryan). Ecco la sinossi ufficiale del film:

Guy Pearce interpreta, in questo thriller psicologico che parla di ossessioni e di inganni, Bruce Cogburn, uno scrittore solitario che è il controverso autore del celebre libro "The Infernal Machine". L'uomo è costretto a nascondersi quando comincia a ricevere una montagna di lettere da un fan che intende tormentarlo. La situazione si fa sempre più pericolosa e misteriosa, mentre Bruce cerca la persona che si cela dietro i criptici messaggi. Lo scrittore sarà costretto a confrontarsi con il passato e a portare alla luce la verità su "The Infernal Machine".

Possiamo aggiungere, senza spoilerare perché se ne parla nel trailer, che le lettere potrebbero essere opera dello stesso lettore di The Infernal Machine che in passato ha ucciso 13 persone. Ovviamente per scoprirlo bisogna vedere il film.

Il trailer di Infernal Machine

Il ritmo del trailer di The Infernal Machine è piuttosto concitato, perché i sospetti e le ipotesi si moltiplicano e perché, per evitare altre stragi di massa, occorre lottare contro il tempo. Il film è diretto da un certo Andrew Hunt, anche autore della sceneggiatura. Quanto a Guy Pearce, è strepitoso come al solito.