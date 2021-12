The Imaginary, il trailer del nuovo anime dello Studio Ponoc dopo Mary e il fiore della strega

News Cinema

È arrivato il primo trailer di The Imaginary, nuovo lungometraggio anime a soggetto dello Studio Ponoc, dopo Mary e il fiore della strega. Questa volta alla regia c'è Yoshiyuki Momose.

The Imaginary, la trama del nuovo film dello Studio Ponoc

L'anime The Imaginary dello Studio Ponoc racconterà di Rudger, un ragazzo che nessuno può vedere, perché creato dall'immaginazione di una ragazza. Nel suo mondo vivono personaggi immaginari come lui, a rischio però di essere fagocitati dai loro simili. Rudger e i suoi amici nella Città Immaginaria dovranno affrontare un'epica avventura ("che nessuno può vedere") per garantire la propria sopravvivenza.

Il nuovo lungometraggio sarà diretto da Yoshiyuki Momose, già autore di uno dei tre corti di Eroi modesti, nonché regista di Ni no kuni (2019), il film anime su Netflix tratto dall'omonima serie di videogiochi. È il primo film a soggetto del giovane studio a non essere diretto da Hiromasa Yonebayashi, ex dello Studio Ghibli, autore del lungo a soggetto precedente e prima ancora regista di Arrietty e Quando c'era Marnie proprio alla corte di Hayao Miyazaki e Isao Takahata.